Marek Suski w Sejmie o projekcie lex anty-TVN, na sali okrzyki "hańba"

Za wprowadzeniem do porządku środowych obrad projektu zagłosowało 223 posłów. 208 było przeciw, a dziewięciu posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu. Wprowadzenie projektu do porządku było poddane głosowaniu w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu przez opozycję.

Za wprowadzeniem projektu do porządku zagłosowała część posłów Porozumienia. Byli to Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Anna Dąbrowska-Banaszek i Mieczysław Baszko.

Suski na mównicy, z sali plenarnej okrzyki o "hańbie"

Na tę sytuację zareagował prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS). - Jeżeli sobie państwo życzycie, ja ogłoszę teraz przerwę i będziemy to procedować także jutro. Jeżeli chcecie sobie posiedzieć jeszcze jutro, to zrobimy przerwę - mówił.

Suski: ustawa nie wprowadza zasadniczych zmian

Jak mówił, "ustawa nie wprowadza zasadniczych zmian". - Projekt ma tylko doprecyzować, uszczelnić przepisy, by nie można było ich obchodzić - powiedział. Jak stwierdził Suski, "te przepisy mają zapobiegać atakom na Polskę". - Takie ataki ostatnio były, zaatakowano naszych ministrów. Można to nazwać wojną hybrydową - oceniał.

Poinformował też, że PiS złoży do projektu noweli ustawy o radiofonii i telewizji poprawki wydłużające okres przejściowy do siedmiu miesięcy od dnia upływu koncesji, żeby "jedna ze stacji mogła dopasować do polskich przepisów swoje udziały". - Nie jest prawdą, że my chcemy likwidować jakieś stacje. Chcemy, żeby inwestorzy zagraniczni przestrzegali polskiego prawa - dodał.