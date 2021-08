Lex anty-TVN a wojska USA w Polsce. Michał Baranowski: w Waszyngtonie toczy się debata

Przegłosowanie nowelizacji ustawy medialnej, zwanej lex anty-TVN, w najgorszym możliwym scenariuszu może prowadzić do zmiany amerykańskich planów wojskowych wobec Polski - podała we wtorek Wirtualna Polska. Do tych doniesień odniósł się dyrektor warszawskiego biura German Marshall Fund Michał Baranowski.