Lex anty-TVN a relacje z USA. Bartosz Węglarczyk komentuje

Przyjęcie lex anty-TVN może wpłynąć na relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Mówił o tym w TVN24 Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu. Podkreślił, że po wprowadzeniu zmian w ustawie medialnej "będziemy mieli do czynienia z gniewem Kongresu USA", a to doprowadzi do tego, że "relacje polsko-amerykańskie znajdą się w dramatycznym położeniu".