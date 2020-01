Wniosek o wotum nieufności. Zapowiedź Lewicy po reportażu "Superwizjera"

Klub parlamentarny Lewicy zgłosi w najbliższym tygodniu wniosek o wotum nieufności wobec ministra Mariusza Kamińskiego - powiedział szef klubu Krzysztof Gawkowski. Zapowiedziany wniosek to reakcja na reportaż "Superwizjera", w którym pojawiły się oskarżenia byłego agenta CBA Tomasza Kaczmarka wobec Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Reporterzy "Superwizjera" dotarli też do nowych zeznań, w których obciąża on swoich byłych przełożonych.

"Moje notatki i złożone zeznania są efektem nacisków ze strony moich byłych przełożonych"

Przedstawione w materiale wypowiedzi Kaczmarka pochodziły z konfrontacji z jednym ze świadków z połowy grudnia 2019 roku przeprowadzonej w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W wypowiedziach tych Kaczmarek mówi między innymi o tym, że dowody zebrane w operacji dotyczącej willi w Kazimierzu Dolnym, która miała rzekomo należeć do byłej pary prezydenckiej Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, są wynikiem "rozkazów i poleceń od Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika".

- Miałem wytworzyć przeświadczenie, że dom w Kazimierzu Dolnym należy do Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Ja osobiście nigdy takiego przeświadczenia nie powziąłem, a moje notatki i złożone zeznania są efektem nacisków ze strony moich byłych przełożonych - mówił były agent CBA.

"Służby specjalne prowadzą politykę szukania haków"

Do informacji ujawnionych w reportażu "Superwizjera" nawiązali w niedzielę na spotkaniu z dziennikarzami politycy Lewicy: szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski i przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty.

- Służby specjalne, które w latach 2005-2007, ale również po roku 2015, są w rękach Prawa i Sprawiedliwości, nie prowadzą polityki szukania i odkrywania prawdy, ale szukania haków na przeciwników politycznych. Nie ma na to zgody, by koordynatorem służb specjalnych i jednocześnie szefem ministerstwa spraw wewnętrznych był człowiek, który mógł być szefem tej zorganizowanej szajki, która chciała niewinnych ludzi wsadzać do więzienia - powiedział Gawkowski, uzasadniając zamiar złożenia przez KP Lewicy wniosku o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.