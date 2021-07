Gawkowski pytany o przejścia posłów do PiS. "Śmiech mnie ogarnął"

We wtorek szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zapewnił, że nikt z jego klubu parlamentarnego nie rozważa przejścia do Prawa i Sprawiedliwości. - To jest jakaś plotka i kpina - powiedział. Jak dodał, "Lewica nigdy nie będzie w żadnej koalicji z PiS". - To jest po prostu niemożliwe - stwierdził.