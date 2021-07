"Buntownicy" z lewicy zabierają głos. "Tak nawet Jarosław Kaczyński nie traktuje swoich parlamentarzystów"

W sobotę przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zawiesił sześcioro posłów w prawach członków partii . Później, w czasie posiedzenia zarządu, kolejnych dwóch. Po południu decyzje Czarzastego "utrzymał w mocy" zarząd ugrupowania. Ukarani posłowie mieli się dopuścić naruszenia obowiązku "dbałości o dobre imię" Nowej Lewicy. Zawieszeni parlamentarzyści zarzucają Czarzastemu, że jego polityka doprowadza do zbliżenia z Prawem i Sprawiedliwością.

Trela: za dwa tygodnie Rada Krajowa oceni działania Czarzastego

W sobotę po południu "buntownicy", zawieszeni członkowie Nowej Lewicy zabrali głos na konferencji prasowej. - Stała się dziś rzecz bez precedensu. Przewodniczący Włodzimierz Czarzasty zawiesił kilkoro członków zarządu przed jego formalnym rozpoczęciem. Zrobił to dlatego, że utracił w tym zarządzie większość - powiedział poseł Tomasz Trela. Jego zdaniem "liderstwo i przywództwo Czarzastego się zakończyło".

- Podjęliśmy decyzję - jako członkowie zarządu - że za dwa tygodnie odbędzie się Rada Krajowa Nowej Lewicy, która oceni działania przewodniczącego Czarzastego i podejmie zgodnie ze statutem konkretne działania - poinformował Trela. - Nie dopuścimy do tego, by Lewica skręciła w stronę PiS-u. Będziemy walczyć i dążyć do tego, żeby za dwa lata Lewica odsunęła PiS od władzy - zadeklarował poseł.