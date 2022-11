Lewica składa wniosek do prokuratury po reportażu "Czarno na białym"

Po reportażach "Czarno na białym", przedstawiających finansowanie kampanii wyborczych części polityków PiS przez osoby sprawujące kierownicze stanowiska w zależnych od rządu spółkach i zależnych od PiS instytucjach państwowych, posłowie Lewicy ogłosili złożenie wniosku do prokuratury w sprawie europosła Grzegorza Tobiszowskiego.

Dziennikarz tvn24.pl Grzegorz Łakomski i Dariusz Kubik z redakcji "Czarno na białym" przeanalizowali finansowanie kampanii wyborczych kandydatów PiS w ostatnich wyborach do europarlamentu. Ustalili, że znaczną część tych kampanii sfinansowały osoby sprawujące kierownicze stanowiska w zależnych od rządu spółkach i zależnych od PiS instytucjach państwowych. Rezultaty dziennikarskiego śledztwa można zobaczyć w reportażach "Do spółki z PiS. Parakampania" oraz "Do spółki z PiS. Kopalnia interesów".