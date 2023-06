Lewica proponuje pakiet "Bezpieczna Polka"

Posłanki Lewicy ogłosiły w piątek pakiet "Bezpieczna Polka". Jak mówiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, postulaty sprawią, że "Polki będą bezpieczne". To między innymi: bezpłatna antykoncepcja, całkowita refundacja in vitro, wysokie standardy opieki okołoporodowej, urlop menstruacyjny, zmiana definicji gwałtu, legalna aborcja.

- Polki nie chcą się dłużej bać, nie chcą umierać w szpitalach (...) Polki nie chcą się dłużej bać ani lekarza, ani księdza, ani szefa, ani prawicowego polityka - mówiła w piątek na konferencji prasowej posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Podkreślała, że "Polki chcą po prostu normlanie żyć, chcą być bezpieczne".

Wraz z innymi posłanki Lewicy ogłosiły pakiet "Bezpieczna Polka". - To pełen pakiet postulatów, które sprawią, że Polki będą mogły czuć się nie tylko bezpieczne, ale faktycznie bezpieczne będą - powiedziała Dziemianowicz-Bąk. Zwróciła się także do ugrupowań demokratycznej opozycji "o jasne deklaracje, czy poprą te postulaty".

Konferencja prasowa posłanek Lewicy TVN24

Bezpłatna antykoncepcja, tabletka "dzień po" bez recepty, refundacja in vitro

Magdalena Biejat mówiła, że "bezpieczna Polka to taka Polka, która sama decyduje o tym, kiedy i czy w ogóle chce mieć dzieci". - Dlatego w ramach pakietu prezentujemy postulat o całkowitej, stuprocentowej refundacji leków na antykoncepcję i powrotu do dostępności tabletki "dzień po" bez recepty, kiedy kobieta tego potrzebuje - powiedziała.

Wskazała, że bezpieczna Polka, "to taka Polka, która jak zechce zajść w ciążę, będzie miała pewność, że będzie miała dostęp do wszelkich możliwych środków, żeby jej to umożliwić". Dodała, że wśród postulatów znajduje się ustawa złożona przez Wandę Nowicką o refundacji zabiegów in vitro.

Wysoki standard opieki okołoporodowej, dostęp do badań prenatalnych

- Bezpieczna Polka to taka Polka, która, kiedy już zajdzie w ciążę może liczyć na pełny dostęp do informacji i może być pewna tego, że otrzyma najlepszą opiekę okołoporodową bez względu na to, w jakim miejscu jest, jakie przekonania ma ordynator oddziału, do którego trafi, czy dyrektor szpitala, do którego trafi - mówiła posłanka. - To taka Polka, która ma w pełni dostęp do badań prenatalnych, w pełni refundowanych niezależnie od jej wieku i stanu zdrowia, niezależnie od przekonań jej lekarza - dodała.

Walka z przemocą, zmiana definicji gwałtu

- Bezpieczna Polka to taka Polska, która jest bezpieczna od przemocy, która nie musi się obawiać tego, że jej zeznania, jej świadectwo będzie traktowane w sposób lekceważący, która nie będzie się bała tego, że będzie traktowana jako gorsza obywatelka, dlatego, ze jest ofiarą przemocy domowej albo ofiarą przestępstwa zgwałcenia - powiedziała Biejat.

- Dlatego złożyliśmy ustawę Anity Kucharskiej-Dziedzic, która mówi o zmianie definicji gwałtu. Żeby tylko "tak" oznaczało zgodę, żeby już żaden sędzia, prokurator, żaden policjant nie miał wątpliwości, że kiedy kobieta została zgwałcona, to naprawdę została zgwałcona i należy ścigać sprawcę, a nie zastanawiać się, jak była ubrana, czy co akurat w danym momencie robiła - zaznaczyła.

Urlop menstruacyjny, środki higieny menstruacyjnej w instytucjach publicznych

Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że "bezpieczna Polka to Polka, która nie musi wstydzić się menstruacji ani za nią dodatkowo płacić". - Dlatego wprowadzimy bezpłatne środki higieny menstruacyjnej do instytucji publicznych, do urzędów, do szkół. Bo ubóstwo menstruacyjne to doświadczenie wielu młodszych i starszych kobiet w Polsce - przekazała.

Dodała też, że "bezpieczna Polka, to Polka, która nie musi się obawiać, że podczas menstruacji, kiedy cierpi, doświadcza bólu, kiedy przechodzi bolesne miesiączki musi zastanawiać się, jak poradzić sobie w pracy". - Zapewnijmy jej w stu procentach płatny urlop menstruacyjny na wzór innych państw, na wzór Hiszpanii. Pięć dni stuprocentowo płatnego urlopu menstruacyjnego raz w miesiącu przy zaświadczeniu lekarza, że menstruacja jest bolesna - oświadczyła posłanka Lewicy.

Dodała, że to rozwiązanie gwarantuje Polkom godność i bezpieczeństwo.

Równość płac kobiet i mężczyzn

- Bezpieczna Polka to taka Polka, która pracując na określonym stanowisku zarabia nie mniej niż jej kolega na stanowisku równorzędnym - podkreślała Dziemianowicz-Bąk.

Dodała, że to też taka Polka, która "będzie mogła cieszyć się ze skutków ustawy, którą złożyliśmy jako Lewica, posłanki Katarzyny Ueberhan, likwidującej lukę płacową".

Natychmiastowe ściąganie alimentów, legalna aborcja

- Bezpieczna Polska to również bezpieczne jej dziecko. Na ten moment mamy dług alimentacyjny, który wynosi około 13 miliardów złotych (...) Jako Lewica od dawna mówimy, że alimenty powinny być ściągane natychmiast - mówiła Joanna Scheuring-Wielgus. Wspomniała o złożonym w Sejmie projekcie ustawy. - Nie może być tak, że dzieci są okradane ze swoich własnych pieniędzy - dodała.

- Bezpieczna Polka, to również Polka, która jeżeli podejmie decyzję, że chce usunąć ciążę, to może to zrobić - powiedziała posłanka. - Aborcja powinna być bezpłatna, bezpieczna. Również w tej kwestii złożyłyśmy ustawę - dodała.

- Bezpieczna Polka to taka Polka, która jak pomaga innej Polce w dokonaniu aborcji, to nie czuje się niebezpiecznie - mówiła posłanka.

Scheuring-Wielgus posumowała wszystkie postulaty. To jak wskazała: bezpłatna antykoncepcja i tabletka "dzień po" bez recepty, całkowita refundacja in vitro, wysokie standardy opieki okołoporodowej i bezpłatne badania prenatalne, walka z przemocą i zmiana definicji gwałtu, urlop menstruacyjny, ale również środki higieny menstruacyjnej w instytucjach publicznych, równość płac kobiet i mężczyzn, natychmiastowe ściąganie alimentów, legalna aborcja bez kompromisów, zniesienie karania za aborcję i świecka ochrona zdrowia.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js

Źródło: TVN24