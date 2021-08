Sprawa Tomasza Treli i Karoliny Pawliczak skierowana do sądu koleżeńskiego Lewicy

Sekretarz generalny Nowej Lewicy Marcin Kulasek po Zarządzie Krajowym partii poinformował, że posłowie Tomasz Trela i Karolina Pawliczak pozostają zawieszeni, a ich sprawą zajmie się sąd koleżeński. Odwieszonych we wtorek zostało czworo z dziewięciorga polityków.

We wtorek wieczorem Zarząd Krajowy Nowej Lewicy zajął się sprawą zawieszonych polityków. Jak przekazał sekretarz generalny partii Marcin Kulasek, zarząd uchylił decyzje przewodniczącego wobec Marka Balta, Wiesława Buża, Jacka Czerniaka i Wiesława Szczepańskiego.

- Wiesław Buż, Jacek Czerniak i Wiesław Szczepański zostali przywróceni do wszystkich funkcji statutowych, czyli wracają do zarządu krajowego, wracają na funkcję przewodniczących struktur wojewódzkich, natomiast Marek Balt ze względów osobistych złożył rezygnację z wiceprzewodniczącego Nowej Lewicy, a wrócił do pozostałych funkcji - poinformował Kulasek.