Bartosz Lewandowski, obrońca Marcina Romanowskiego, opublikował na X fragmenty uzasadnienia sądu w sprawie, która dotyczy aresztu dla byłego wiceministra sprawiedliwości. Sąd miał nie zgodzić się na wyłączenie sędziego Przemysława Dziwańskiego, nominowanego przez upolitycznioną KRS i argumentować, że "sama okoliczność nominacji danej osoby nie stanowi automatycznego powodu do stwierdzenia, że zachodzi uzasadniona wątpliwość co do obiektywnej i subiektywnej bezstronności".