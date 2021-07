Rozwinęli flagę za plecami marszałek Witek. "Rozumiem, że coś się za mną dzieje"

Witek zachęciła stojących za nią mężczyzn, by podeszli bliżej. - Jeszcze jakby była flaga biało-czerwona, to by było super - zaznaczyła. - Głosowałam za tym, zabiegaliśmy o to, żeby być w Unii Europejskiej. Bardzo się z tego cieszymy, dlatego zabiegaliśmy o te 770 miliardów, które jak pan wie, opozycja próbowała nam zablokować. Ale udało się - mówiła marszałek do jednego z manifestujących mężczyzn. Odniosła się do unijnych środków, które mają trafić do Polski w ramach Funduszu Odbudowy.