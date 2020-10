Miller: SLD istnieje, Nowa Lewica nie

W 2019 roku konwencja SLD zdecydowała o zmianie statutu. Na bazie nowych przepisów dojdzie do połączenia SLD i Wiosny Roberta Biedronia, partia będzie funkcjonowała pod nazwą Nowa Lewica. Na grudzień planowany był kongres zjednoczeniowy i wybór władz nowego ugrupowania. Jednak Zarząd Krajowy SLD wstrzymał organizację wydarzenia do czasu całkowitego uprawomocnienia się decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie - który prowadzi ewidencję partii politycznych - o zmianie w statucie Sojuszu Lewicy Demokratycznej zakładającej, że nową nazwą SLD będzie Nowa Lewica.

"Ja się czuję europosłem SLD, bo Nowej Lewicy nie ma"

- Jest prosta metoda, żeby to sprawdzić. Otóż w wykazie Państwowej Komisji Wyborczej partii wpisanych do ewidencji na podstawie prawomocnych postanowień Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem 87 wpisany jest dalej Sojusz Lewicy Demokratycznej, natomiast nie figuruje tam pod żadną pozycją Nowa Lewica. To jest odpowiedź na pytanie tych wszystkich, którzy mają w tej sprawie jakiekolwiek wątpliwości - wyjaśnił.

"Nie można posługiwać się nazwą Nowa Lewica właśnie dlatego, że Nowa Lewica nie istnieje"

- Ja chciałem to wszystko co napisałem powiedzieć na posiedzeniu zarządu krajowego. Uważałem, że jako szef delegacji SLD w Parlamencie Europejskim mam do tego pewne predyspozycje. Ale nie mogłem tego uczynić, więc to, co chciałem powiedzieć, napisałem tak, żeby członkowie zarządu krajowego przynajmniej przez chwilę się nad tym wszystkim zastanowili - mówił Miller.