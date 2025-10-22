Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Leszek Miller odpowiada na słowa Pawła Kowala. "To jest jego problem"

Leszek Miller
Leszek Miller odpowiedział na krytykę Pawła Kowala. "To jest jego problem"
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
- Problemem Pawła Kowala jest to, że zawsze wie lepiej - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 były premier i były przewodniczący SLD Leszek Miller. W ten sposób odpowiedział na krytykę posła Koalicji Obywatelskiej, który mówił o Millerze w kontekście rosyjskiej akcji propagandowej w Polsce.

Gościem "Faktów po Faktach" w TVN24 był Leszek Miller. Były premier odniósł się do krytyki pod swoim adresem, jakoby jego wypowiedzi publiczne i wpisy w mediach społecznościowych pokrywały się z narracją rosyjskiej propagandy.

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych i przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą Paweł Kowal (Koalicja Obywatelska) mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że trwa "ogromna akcja (...) propagandowa przeciwko Polsce", wyjaśniając, że chodzi o propagandę rosyjską. Dopytywany, o kogo chodzi, przyznał, iż "nie jest tajemnicą, że stale publicznie polemizuję przykładowo z byłym premierem Leszkiem Millerem". 

- Kowal zawsze wie lepiej, prawda? To jest jego problem - ocenił gość programu. - Kowal uważa, że im bardziej będziemy zaangażowani w tę wojnę na Ukrainie, tym lepiej - dodał. Prowadzący program Piotr Kraśko zwrócił uwagę, że polityk KO nigdy nic takiego nie powiedział.

Zapytany, na podstawie jakich słów zalicza on Pawła Kowala do zwolenników jak najszybszego włączenia Polski do wojny z Rosją, Leszek Miller odpowiedział: - Ja nie mam czasu, żeby zajmować się panem Kowalem tak jak się pan zajmuje, ale wie pan, ja nie mam żadnych uprzedzeń osobistych do pana Kowala.

- Przyjmuję, że pochodzimy od innej małpy i tyle - ocenił były premier. Nie przytoczył słów Pawła Kowala, które świadczyłyby o tym, że polityk KO dąży do przystąpienia Polski do wojny z Rosją.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
14 1925 fpf cl-0008
"Ktoś musi nazwać pewne rzeczy po imieniu". Kowal o byłym premierze
Władimir Putin
"Ta wojna już trwa"
Jacek Tacik
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Wiceszef MON o "pożytecznych rosyjskich idiotach". Apeluje do polityków

Były premier powtarza to, co zostało już wyjaśnione

W lutym w Radiu Zet Leszek Miller odpowiedział twierdząco na pytanie prowadzącego, czy podejrzewa ukraińskich agentów o podpalanie rozmaitych obiektów w Polsce. - Zazwyczaj zrzuca się to na skrytych agentów Rosji, ale może nie są to agenci Rosji - mówił. Na pytanie o dowody na winę Ukraińców, były premier odpowiedział, że nie ma żadnych oprócz tego, co powiedziała Natalia Panczenko.

CZYTAJ WIĘCEJ: Apel o "zaprzestanie rozpowszechniania fałszywych informacji". Natalia Panczenko tłumaczy głośną wypowiedź

W rozmowie z Piotrem Kraśką były szef SLD przekonywał, że dopóki nie ma na ten temat solidnych informacji, to "trzeba snuć rozmaite hipotezy". Tłumaczył w ten sposób swoje słowa o tym, że może za podpaleniami w Polsce stoją ukraińscy agenci.

Leszek Miller tłumaczy swoje słowa o ukraińskich agentach
Źródło: Fakty po Faktach TVN24

- Ja jestem przede wszystkim obywatelem Rzeczypospolitej, który sobie nie pozwoli zabrać żadnych praw, jakie mi przysługują - podkreślił w odpowiedzi na uwagę prowadzącego, że to były premier Polski pozwala sobie na takie hipotezy, a zwykły obywatel może podejrzewać, że on wie coś więcej na ten temat.

Piotr Kraśko stwierdził, że sugerowanie bez dowodów, iż w Polsce aktów sabotażu dokonują ukraińscy agenci, narusza polską rację stanu. - Mnie się wydaje, że polską rację stanu narusza sam akt sabotażu, niezależnie od tego, kto jest autorem tego sabotażu - odrzekł Miller.

Leszek Miller powtórzył fałszywą informację

W trakcie programu Piotr Kraśko zapytał swojego gością o wypowiedź, w której stwierdził, że nie jest manipulacją stwierdzenie, iż Władimir Putin napadł na Ukrainę "w obronie rosyjskojęzycznej ludności zaatakowanej przez bojówki ukraińskie". - To nie są manipulacje. Ja dysponuję danymi z ONZ. 16 tysięcy rosyjskojęzycznych Ukraińców zostało zabitych, często w bardzo okrutny sposób, przez te nacjonalistyczne bojówki, które zareagowały tak po Majdanie, czując się silne i zdolne do wszystkiego - powiedział były premier w lutym na antenie Polsat News.

Raport ONZ, na który powołuje się były premier, podsumowuje, że w latach 2014–2021 w wyniku walk na wschodzie Ukrainy zginęło około 14 tysięcy osób, w tym 3 tysiące cywilów. Nie wynika z niego, że ukraińscy nacjonaliści dokonywali masowych mordów na rosyjskojęzycznej ludności.

Jak zauważył portal Demagog, oceniając tę wypowiedź Millera jako fałsz, narracja o rzekomych ukraińskich zbrodniach na rosyjskojęzycznej ludności Donbasu jest od lat elementem rosyjskiej propagandy.

Na antenie TVN24 Leszek Miller nie wycofał się ze swoich słów. - Pan twierdzi, rozumiem, że 16 tysięcy rosyjskojęzycznych Ukraińców zostało zabitych, czyli sugestia była taka, że Ukraińcy zabijali rosyjskojęzycznych Ukraińców, tak? - dopytywał Piotr Kraśko.

- No, sami się nie zabili - odpowiedział gość programu. Dodał, że ukraińskie bojówki nie weszły do Donbasu, żeby być witani solą. - Weszli dlatego, że uważali, że to, co się stało w Kijowie na Majdanie, powinno się również stać tam, gdzie ludzie mówią po rosyjsku - mówił. Poprawił się jedynie, jeśli chodzi o liczbę: "pomyliłem się, bo 14 tysięcy".

Leszek Miller powtórzył fałszywą informację o raporcie ONZ
Źródło: Fakty po Faktach TVN24

Jednocześnie Leszek Miller powtórzył swoje słowa, że Władimir Putin, napadając na Ukrainę, popełnił "dramatyczny błąd o niewyobrażalnych konsekwencjach", a ponadto "to jest początek jego upadku". Taką opinię wyraził w radiu TOK FM w marcu 2022 roku.

Goście "Kropki nad i" przypomnieli słowa Millera o mężczyznach

Wypowiedź Leszka Millera z "Faktów po Faktach" komentowali następni goście TVN24, rozmówcy Moniki Olejnik w "Kropce nad i": doktor Anna Materska-Sosnowska oraz profesor Andrzej Rychard.

- Mówię w nawiązaniu do poprzedniego programu i wypowiedzi byłego premiera. Gdzie jest wróg? Wróg to Rosja. Nie Ukraina - to, co sugeruje pan Miller - tylko Rosja. Czyli jego powiedzenie, że "prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy", jest absolutnie adekwatne - podkreśliła w "Kropce nad i" politolog doktor Anna Materska-Sosnowska.

Goście "Kropki nad i" nawiązali do słów Leszka Millera
Źródło: Kropka nad i TVN24

Zdaniem profesora Rycharda to, co robi Leszek Miller, to więcej niż wpisywanie się w antyukraińskie nastroje obecne po prawej stronie sceny politycznej. - To jest pewnego rodzaju budowanie jeszcze bardziej żyznego gruntu pod te nastroje. Bo jeżeli coś takiego mówi były premier, to jest tak, jak to redaktor Kraśko trafnie zauważył, domniemanie, że ludzie mogą myśleć: "On coś wie. On coś wie, czego ja, przeciętny obywatel, nie wiem" - mówił.

- Więc te słowa mają ogromną wagę, a pan premier nie był skłonny wycofać się z czegokolwiek w istocie dzisiaj w tej rozmowie - ocenił socjolog.

OGLĄDAJ: Miller: dajcie Kowalowi jakąś komisję dochodzeniową
Leszek Miller

Miller: dajcie Kowalowi jakąś komisję dochodzeniową

Leszek Miller
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/kab

Źródło: TVN24, demagog.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Leszek MillerSojusz Lewicy DemokratycznejRosjaWojna w UkrainieUkrainaOrganizacja Narodów ZjednoczonychDonbas
Czytaj także:
Ukraina, wojsko
Media: USA znoszą kluczowe ograniczenia dla ukraińskich ataków na Rosję
Świat
Burza tropikalna Melissa na zdjęciach satelitarnych
Mieszkańcy Karaibów muszą mieć się na baczności
METEO
imageTitle
Tu niespodzianki nie będzie. Bayern nokautuje
RELACJA
Moskwa
Jest porozumienie w sprawie sankcji na Rosję
BIZNES
Sławomir Cenckiewicz
Szef SKW jednoznacznie o poświadczeniu Cenckiewicza
Polska
Kropka nad i
"To nie będzie PiS z ludzką twarzą". O konwencji w Katowicach w "Kropce nad i"
Polska
Silny wiatr
Silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Robert Bąkiewicz w Szczecinku
Operator TVN24 wyrzucony z otwartego spotkania z Bąkiewiczem
Polska
imageTitle
Gol w meczu Realu z Juventusem
RELACJA
Plakat koncertu "Harmonia różnorodności"
"Muzyczne poszukiwanie uniwersalnego języka ponad podziałami"
WARSZAWA
Delfin zwyczajny
Żyją krócej. Czy delfiny zwyczajne wyginą?
METEO
imageTitle
Pobił rekord i usłyszał zarzuty. Zdradziły go wpisy w mediach społecznościowych
EUROSPORT
pap_20250729_0LO
Wizyty Trumpa i Vance'a. Spór o to, kto ma zapłacić rachunek
BIZNES
Jarosław Stróżyk
Działania "na terenie całej Polski". Szef SKW: może stąd dzisiaj mój strój
Polska
monitoring
Podbiegł i wbił mu nóż w plecy. Nagranie z monitoringu
Katowice
Aneke Rune
Matka znanego tenisisty atakuje władze tenisa
EUROSPORT
Napad na ulicy Teligi
Napad pod bankiem. Złodziej ukradł dużą sumę
WARSZAWA
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów. Prokuratura chce umorzenia sprawy
WARSZAWA
Radosław Piesiewicz
Nowy sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego
BIZNES
Do ataku na łódź miało dojść u wybrzeży Ameryki Południowej
USA uderzyły w kolejną łódź, tym razem na Pacyfiku
Świat
Szpital w Legnicy ze specjalną strefą dla pacjentów pod wpływem alkoholu
Setki pacjentów pod wpływem alkoholu i narkotyków. Szpital reaguje
Wrocław
Mgła, mglista pochmurna noc
Miejscami noc będzie deszczowa i mglista
METEO
Samolot szturmowy Su-25
Zmasowany atak na ważny zakład chemiczny w Rosji
Świat
Syryjskie siły bezpieczeństwa z ciężkim uzbrojeniem biorą udział w operacji po starciach z bojownikami powiązanymi z Asadem w Latakii
Walki z dżihadystami niedaleko granicy. Ich obóz "całkowicie otoczony"
Świat
Niemiecki nalot bombowy na powstańczą redutę PWPW
Te przedmioty pamiętają zaciekłą walkę o powstańczą redutę
Piotr Bakalarski
Silny wiatr, wietrznie
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność"
METEO
imageTitle
Niczym ojciec i syn. Yamal przedstawił trenerowi swoją dziewczynę
EUROSPORT
Rosja, ćwiczenia strategicznych sił nuklearnych  
Rosja pokazała swoją broń. "Sygnał ostrzegawczy"
Świat
imageTitle
Stoch z żoną na koncercie laureatów Konkursu Chopinowskiego
EUROSPORT
Nastolatkowie wywrócili się na hulajnodze
Nastolatkowie jechali jedną hulajnogą. Jeden jest w stanie ciężkim
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica