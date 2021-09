Lewica w koalicji z PiS? Miller: w tej kadencji nie, ale w następnej tak

Gościem sobotniego "Jeden na jeden" był europoseł i były premier Leszek Miller . Jako były polityk Lewicy (z ugrupowania odszedł w marcu tego roku) został zapytany, co myśli o działaniach jednego z liderów Lewicy, Włodzimierza Czarzastego. Ten w lipcu zawiesił ośmioro posłów w prawach członkach partii. Ci politycy w odpowiedzi twierdzili, że decyzja jest nielegalna. W tym miesiącu dwoje posłów, w tym Tomasz Trela, zostało przywróconych w prawach członków partii.

- Myślę źle, ponieważ pan Włodzimierz Czarzasty zlikwidował to, co w SLD było bardzo wartościowe, to znaczy zasady demokracji wewnątrzpartyjnej - odpowiedział.