Miller zapowiada polityczną emeryturę. "Misja zakończona. Przechodzę na pozycję życzliwego krytyka"

czytaj dalej

Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale nie ma sejmowej większości. Tę są w stanie stworzyć Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. Jednak prezydent, mówił przed wyborami, że zwyczajem było, że to zwycięskie ugrupowanie "otrzymywało ten mandat do tego, by formować rząd". Dziś jego minister zapowiedział, że wieczorem Andrzej Duda ogłosi, komu powierzy misję tworzenia rządu. Wyjaśniamy, jak przebiega proces wyłaniania rządu i czy premier może pochodzić z partii, która nie ma parlamentarnej większości.