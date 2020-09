Już 38 zarzutów dyscyplinarnych dla szefa nowej KRS

12 zarzutów popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających na "oczywistej i rażącej obrazie przepisów" postawił szefowi nowej Krajowej Rady Sądownictwa, Leszkowi Mazurowi, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik. To uzupełnienie postanowienia z listopada 2019 roku, kiedy sędziemu postanowiono pierwszych 26 zarzutów. Chodzi o opóźnienia w pisaniu uzasadnień wyroków wydawanych przez Mazura jako sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Radzik w listopadzie ub. roku przedstawił Mazurowi zarzuty "popełnienia 26 przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, polegających na każdorazowo oczywistej i rażącej obrazie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego - art. 329 kpc poprzez sporządzanie uzasadnień do uprzednio wydanych orzeczeń z przekroczeniem ustawowego terminu i bez usprawiedliwienia jego uchybienia".

W komunikacie z 4 września 2020 roku "wydał postanowienie o uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów, zarzucając obwinionemu Leszkowi Mazurowi popełnienie w okresie od 30 listopada 2018 r. do 25 lutego 2019 r. kolejnych 12 przewinień dyscyplinarnych".

"Wszyscy sędziowie są równi wobec prawa"

Postępowanie dyscyplinarne trwa już dziesięć miesięcy, sprawa nadal nie trafiła do sądu dyscyplinarnego.

112 nieusprawiedliwionych spóźnionych uzasadnień

Konkret24 jako pierwszy ustalił w marcu 2019 r., że Leszek Mazur w latach 2015-2018 sporządził po terminie ustawowym 112 uzasadnień do wydanych przez siebie wyroków i tego nie usprawiedliwił. Była to co dziesiąta sprawa, w której orzekał sędzia w VI Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Częstochowie.