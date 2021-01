"Są dwie frakcje, które wyrywają sobie KRS z gardła", "sceny jak z filmów gangsterskich". Komentarze opozycji

Scenariusz "Ojca chrzestnego" by się nie powstydził takich scen. To jest najgorszy element patologii - tak Robert Kropiwnicki (KO) skomentował odwołanie ze stanowisk w nowej Krajowej Radzie Sądownictwa jej przewodniczącego Leszka Mazura i rzecznika prasowego Macieja Mitery. Zdaniem Krzysztofa Śmiszka (Lewica) KRS to "przechowalnia politycznych nominatów" i "dodatkowe źródło dochodów".

Według nieoficjalnych informacji reporterów TVN24, we wnioskach o odwołanie chodziło między innymi o ujawnienie dziennikarzom, w ramach prawa dostępu do informacji publicznej, dokumentów dotyczących podwójnego wynagrodzenia członków KRS, uzyskiwanego poprzez przesuwanie posiedzeń komisji na inny termin niż posiedzenia plenarne.

"To są sceny jak z filmów gangsterskich"

- To są sceny jak z filmów gangsterskich. Scenariusz "Ojca chrzestnego" by się nie powstydził takiej sceny, gdy poseł Mularczyk, w ramach zemsty za to, że sędzia Mazur ujawnił jego wynagrodzenie, które nienależnie pobierał, wnioskuje o odwołanie przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. To jest najgorszy element patologii - ocenił Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.