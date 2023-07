Wnioski sądu "miażdżące" dla prokuratury. "GW" o powodach braku aresztu dla Leszka Czarneckiego

Po tym, jak pod koniec czerwca sąd odrzucił wniosek prokuratury w sprawie aresztu dla biznesmena Leszka Czarneckiego, "Gazeta Wyborcza" przytacza szczegóły pisemnego uzasadnienia tej decyzji i stwierdza, że ono "bardzo szczegółowo obala dowody dostarczone przez prokuraturę". Sąd stwierdził, że przypisywana Czarneckiemu rola dotycząca wyrażenia zgody na sprzedaż obligacji GetBack SA i akceptowanie tego procederu "jawi się jako niemająca wystarczającego oparcia w dowodach". Zwróciliśmy się do prokuratury z prośbą o komentarz w tej sprawie.

22 czerwca warszawski sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury dotyczącego aresztu dla Leszka Czarneckiego. To już kolejne wystąpienie o zastosowanie wobec biznesmena tego środka zapobiegawczego.

Prokuratura twierdziła, że tymczasowe aresztowanie biznesmena jest niezbędne, aby przedstawić zarzuty podejrzanemu, który od niemal dwóch lat unika dobrowolnego stawienia się w prokuraturze. Dzięki temu prokuratura mogłaby wystawić za nim międzynarodowy list gończy i Europejski Nakaz Aresztowania.

Uzasadnienie "bardzo szczegółowo obala dowody dostarczone przez prokuraturę"

"Gazeta Wyborcza" opisuje w środę szczegóły pisemnego uzasadnienia tamtej decyzji sądu, które - jak stwierdza - "bardzo szczegółowo obala dowody dostarczone przez prokuraturę" i "pokazuje, jak dla celów politycznych manipuluje się śledztwem, by znaleźć kozła ofiarnego w aferze GetBack, największej aferze finansowej rządów PiS, w której straty prywatnych inwestorów sięgają 3 mld zł."

"GW", przytaczając słowa uzasadnienia sądu, pisze, że "'przypisywana L. Czarneckiemu jako przewodniczącemu rady nadzorczej banku rola polegająca na współdziałaniu, organizacji i prowadzeniu opisanej działalności przez wyrażenie zgody na sprzedaż obligacji GetBack SA i akceptowanie tego procederu jawi się jako niemająca wystarczającego oparcia w dowodach". "Dowody te nie pozwalają na identyfikację i rekonstrukcję porozumienia łączącego Leszka Czarneckiego ze współpodejrzanymi" - dodaje, powołując się na ocenę sądu.

Gazeta dodaje, że wnioski, które sędzia sformułował w uzasadnieniu, "są dla prokuratury miażdżące".

"Bez odniesienia się od konkretnych faktów, zdarzeń"

Przypomina, że głównym zarzutem wobec Czarneckiego było to, że w latach 2016-17, "działając wspólnie i w porozumieniu" z zarządem Idea Banku, gdzie był właścicielem i szefem rady nadzorczej, doprowadził do straty 1140 klientów Idei, którzy kupili za pośrednictwem banku obligacje GetBack warte ponad 227 milionów złotych. Czarnecki broni się, że o sprzedaży tych obligacji nie był informowany, a gdy się dowiedział, to zabronił obrotu nimi.

"GW", analizując uzasadnienie decyzji sądu, pisze, że zarzuty wobec Czarneckiego wynikają w szczególności z zeznań współpodejrzanych zarządzających bankiem, którzy argumentują, że Czarnecki wiedział, bo miał bardzo silną pozycję w banku" oraz "posiadał ostateczne słowo we wszystkich sprawach dotyczących banku". Gazeta podaje, że tak twierdzi siedmioro podejrzanych, byłych członków zarządu lub dyrektorów Idea Banku.

"Rzecz w tym, że w przeważającej mierze są to depozycje ogólne i gołosłowne, bez odniesienia się od konkretnych faktów, zdarzeń (w tym rozmów z L. Czarneckim, treści korespondencji z nim wymienianej itp.)" - napisano w uzasadnieniu sądu, które przytacza "Wyborcza". Sąd twierdzi, że zeznania obciążające biznesmena "wyrażają subiektywne przekonania i domniemania przesłuchiwanych co do roli podejrzanego (czyli Czarneckiego) w banku i jego wiedzy o procesach w nim zachodzących, w tym dystrybucji obligacji".

Sąd: to przeczy prezentowanemu istnieniu przestępczego porozumienia

Gazeta, cytując dalej sądowe pismo, pisze, że "twierdzenia (b. członków zarządu - red.) o systematycznym raportowaniu o sprzedaży obligacji GetBack SA do rady nadzorczej bądź umieszczenie takiej pozycji w planach finansowych za lata 2016-17 nie znajdują potwierdzenia w zeznaniach członków tego ciała (rady nadzorczej - red.)".

"Sąd powołuje się przy tym na zeznania czterech członków RN oraz protokoły z jej posiedzeń. Nigdzie nie ma słowa o GetBacku. Co więcej, nawet w obciążających Czarneckiego zeznaniach podejrzanych z zarządu Idea Banku nie pojawia się informacja, by przed październikiem 2017 r. informowali kogokolwiek z RN o obrocie obligacjami GetBack" - czytamy w "GW".

"Analizując wyjaśnienia członków Zarządu Idea Bank, nasuwa się wniosek, że przedstawiane przez nich ex post dywagacje odnoszące się do świadomości, wiedzy L. Czarneckiego o procesie sprzedaży obligacji GetBack, pozostają na uboczu, niezależnie od ich własnych poczynań w tym zakresie, wykluczają tym samym postrzeganie zgody czy akceptacji podejrzanego jako warunku, niezbędnego elementu omawianego procederu. W rezultacie przeczy [to] prezentowanemu we wniosku [prokuratury] istnieniu przestępczego porozumienia między zarządzającymi bankiem (współdziałającymi z nimi osobami) a L. Czarneckim" - przytacza argumentację sądu "Wyborcza".

"GW" komentuje, że "lektura uzasadnienia wskazuje, że ścigająca Czarneckiego prokuratura poszła 'na skróty', a żądanie Ziobry, by aresztować bankiera, zostało potraktowane jak polecenie służbowe".

Zwróciliśmy się do prokuratury z pytaniem, jak ustosunkuje się do treści uzasadnienia decyzji sądu, które przytacza "Wyborcza". Zapytaliśmy także, czy prokuratura złoży zażalenie na tę decyzję sądu. Do czasu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Podejrzenia wobec Leszka Czarneckiego

Leszek Czarnecki jest podejrzewany o oszustwa na szkodę 1 140 klientów Idea Bank SA na kwotę 227 milionów złotych. - Od czerwca 2021 roku do stycznia 2023 roku prokurator wyznaczył Leszkowi Cz. 9 terminów przesłuchań. O wszystkich podejrzany został powiadomiony. Mimo to przebywający poza granicami Polski biznesmen nie stawił się na żadnym z nich - wyjaśniał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prokurator Marcin Saduś.

- Za każdym razem nadsyłał zaświadczenia lekarskie zagranicznych lekarzy różnych specjalizacji. Z treści zaświadczeń wynikało, że podejrzany – z uwagi na stan zdrowia - nie może odbywać podróży lotniczych (szacowany czas lotu z Nicei do Warszawy wynosi 2,5 godziny) - podawał prokurator.

Postępowanie w sprawie afery GetBack

Śledztwo w sprawie afery GetBack wszczęto w kwietniu 2018 roku, w dzień po złożeniu zawiadomienia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Powołano specjalny zespół śledczy. 11 maja 2018 roku dokonano pierwszych przeszukań i zabezpieczeń dokumentów, nośników informacyjnych i mienia, a w czerwcu 2018 roku zatrzymano byłego prezesa GetBacku. W związku ze śledztwem zabezpieczono kwotę 400 mln zł, w tym kosztowności, biżuterię, nieruchomości, papiery wartościowe i pieniądze na rachunkach bankowych.

Prokuratura Regionalna w Warszawie w śledztwie dotyczącym afery GetBack skierowała już do sądów sześć aktów oskarżenia przeciwko ponad 61 osobom, zaś w aktualnie prowadzonych wątkach status podejrzanych posiada ponad 100 osób. Jedną z nich jest przedsiębiorca Leszek Czarnecki, któremu zarzuca się dokonanie oszustw na szkodę ponad 1,1 tys. klientów Idea Bank S.A. na kwotę 227 milionów złotych oraz wyrządzenie bankowi szkody w wielkich rozmiarach na kwotę 9 milionów złotych.

Wnioski o areszt

W lipcu 2020 roku prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Czarneckiemu zarzutów w związku z aferą, jednak te nie zostały mu formalnie ogłoszone, bo biznesmen na stałe przebywa za granicą. Wówczas prokurator wystąpił z pierwszym wnioskiem o areszt wobec biznesmena.

W kwietniu 2021 roku sąd okręgowy utrzymał w mocy postawienie sądu rejonowego nieuwzględniające wniosek prokuratora. Sąd w przeciwieństwie do prokuratury uważał, że biznesmen się nie ukrywa.

Autor:mjz / prpb

Źródło: Gazeta Wyborcza, tvn24.pl