Balcerowicz: Czasy bonanzy się kończą. PiS zadłużał Polskę, przychodzi czas zapłaty

W piątek rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych przebiły poziom 9 procent. Oznacza to wyższe koszty obsługi długu. W tych okolicznościach Bank Gospodarstwa Krajowego odwołał przetarg sprzedaży obligacji , z którego uzyskane środki miały zasilić Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. - Odwoływanie emisji w sytuacji, kiedy na rynkach finansowych całego świata mamy do czynienia z turbulencjami jest rzeczą jak najbardziej normalną. (...), wiem, jak wyglądają optymalne warunki do przeprowadzenia emisji i wiem, jak wygląda emisja w sytuacji tak zwanego perfect storm (ang. burza doskonała - red.), czyli sytuacji z jaką mamy dzisiaj do czynienia - mówił w poniedziałek szef rządu pytany o odwołaną aukcję obligacji .

- To jest wyraz nieufności tych, co mieliby pożyczać obecnym władzom w Polsce, co do sytuacji budżetu i najlepsze rozwiązanie to jest ograniczenie deficytu, a jeśli się tego nie robi, to są dwa złe rozwiązania. Jedno to jest zaciąganie długu przy wyższych odsetkach, a drugie, jeszcze gorsze, to jest drukowanie pieniędzy przez NBP - oby tego nie robił - po to, żeby kupować, czyli finansować deficyt budżetu, bo to drukowanie pieniędzy podsyca inflację - mówił.