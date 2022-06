Balcerowicz o Glapińskim: tu nie chodzi o brak wiedzy, ale o skazę charakteru

Balcerowicz: nie chodzi o brak wiedzy, ale o skazę charakteru

O prezesie Glapińskim i jego działaniach w obliczu drożyzny i wysokiej inflacji mówił w TVN24 profesor Leszek Balcerowicz, były wicepremier, były minister finansów, były szef NBP, przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju. - Jakie są jego główne kwalifikacje? Od wielu lat jest w zażyłych stosunkach z Kaczyńskim. Jak rozumiem, to wystarcza, by uchodził w oczach Kaczyńskiego za eksperta od polityki pieniężnej - skomentował.

- Gdyby ode mnie to zależało, nigdy bym go nie mianował (na szefa NBP - red.). Nie to, że brak wiedzy, ale skaza charakteru - ocenił Balcerowicz.