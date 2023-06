Lepsza ochrona dzieci przed przemocą. Projekt skierowano do pierwszego czytania

Do pierwszego czytania w Sejmie został skierowany projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nowelizacja ma zwiększyć ochronę dzieci, przewiduje między innymi analizę poważnych i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci.

W apelu do marszałek Sejmu Elżbiety Witek eksperci wskazywali, że regulacja zawiera wiele istotnych zmian w systemie ochrony dzieci w Polsce.

W czwartek na stronie Sejmu poinformowano o skierowaniu projektu do pierwszego czytania.

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - co zakłada

Projekt nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy został złożony w Sejmie 12 maja przez grupę posłów klubu PiS , należących do ugrupowania Suwerenna Polska. Pod projektem podpisali się między innymi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro , wiceszefowie Ministerstwa Sprawiedliwości - Sebastian Kaleta, Marcin Warchoł i Michał Woś, minister w KPRM Michał Wójcik i wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

W projekcie zapisano też obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich we wszystkich placówkach pracujących z dziećmi. Standardy obejmują: weryfikację personelu pod kątem przestępstw seksualnych i związanych z przemocą na szkodę dzieci, opracowanie i przestrzeganie kodeksu bezpiecznych relacji personel-dziecko.

Projekt zakłada też opracowanie i wdrożenie jasnych ścieżek postępowania na wypadek podejrzenia krzywdzenia dziecka – w wyniku przemocy ze strony członka personelu, przemocy domowej czy przemocy rówieśniczej. Zapisano, że minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia wzór kwestionariusza zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. Kwestionariusz ma być wykorzystany przez pracowników socjalnych, policjantów i pracowników ochrony zdrowia. Narzędzie to ma zapewnić bardziej sprawne i metodyczne ocenianie, czy zdrowie i życie dziecka jest zagrożone.

Ponadto - jak czytamy w projekcie - dla dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, którego żadne z rodziców nie może reprezentować, sąd opiekuńczy ustanawia reprezentanta dziecka. Będzie on umocowany do dokonywania wszelkich czynności łączących się ze sprawą, również w zakresie zaskarżenia i wykonania orzeczenia. Reprezentantem dziecka może być ustanowiony adwokat lub radca prawny, który wykazuje szczególną znajomość spraw dziecka.

Projekt wprowadza również wysłuchania dziecka, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie dziecka może odbyć się tylko za jego zgodą. W regulacji zapisano, że sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia. Wysłuchanie dziecka będzie mogło nastąpić tylko raz w toku postępowania, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, które wymagają ponownego wysłuchania dziecka.

Analiza poważnych i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci

W projekcie przewidziano również wprowadzenie analizy poważnych i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że główną zasadą tego mechanizmu jest poprawa ochrony dzieci i ich dobra poprzez wspieranie kultury uczenia się wśród praktyków i instytucji o tym, co wymaga zmiany i jak to osiągnąć.