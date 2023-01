Były szef MON: Przekraczamy psychologiczną granicę. To jest ważniejszy dzień, niż dzisiaj nam się wydaje

Myślę, że jest to ważniejszy dzień, niż dzisiaj nam się wydaje - przyznał w "Faktach po Faktach" były wicepremier i minister obrony Tomasz Siemoniak. W ten sposób skomentował w TVN24 niemieckie i amerykańskie decyzje dotyczące przekazania czołgów dla walczącej Ukrainy. - Przekraczamy psychologiczną granicę - ocenił.

Siemoniak: Zachód nie odpuszcza

Decyzje Waszyngtonu i Berlina komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceszef Platformy Obywatelskiej, były minister obrony Tomasz Siemoniak.

- Uważam, że poza samym faktem przekazania sprzętu, jest to bardzo ważny sygnał, że Zachód nie odpuszcza, NATO nie odpuszcza, Stany Zjednoczone nie odpuszczają - skomentował.

- Wrażenie, że powstaje wyłom, że Niemcy co innego, Stany Zjednoczone co innego, zostało dziś zasypane, zamknięte. Uważam, że to bardzo poważny sygnał pod adresem Rosji, że jesteśmy gotowi na długą wojnę, jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę i że nasza siła, potęga Zachodu, jest większa niż siła Rosji. Myślę, że jest to ważniejszy dzień, niż dzisiaj nam się wydaje - dodał.

Leopard 2 niemieckiej armii w Munster Zdjęcie z 20 maja 2019 roku PAP/EPA/FOCKE STRANGMANN

Siemoniak pytany był, czy ma żal do Niemiec z powodu tego, że zwlekano z decyzją o przekazaniu Leopardów. - To nie jest kategoria żalu. To było po prostu złe. Nawet nie z tego powodu, że nie było decyzji o czołgach, tylko że Rosja mogła uważać, że jedność Zachodu się sypie i to jest wina (kanclerza Niemiec, Olafa) Scholza - odpowiadał. - Mam nadzieję, że wyciągną wnioski z tej sytuacji - dodał.

Podsumował, że "hamletyczny styl Niemiec" tworzył "bardzo niedobre wrażenie".

"Najważniejsza jest obrona przed atakami z powietrza"

Były szef MON, odpowiadając na pytanie, jak możemy dalej wspierać Ukrainę, odparł, że jego zdaniem "najważniejsza jest obrona przed atakami z powietrza". - Są zapowiedzi dotyczące baterii Patriot ze Stanów Zjednoczonych i z Niemiec, Holandia też się tutaj zastanawia. To jest jak najbardziej krytyczna sprawa. Dopóki Ukraina będzie się obawiała ataków rakietami, pociskami manewrującymi i żadne miejsce w Ukrainie nie będzie bezpieczne, to Rosja będzie miała możliwość nękania i niszczenia infrastruktury krytycznej - tłumaczył.

Siemoniak ocenił przy tym, że tymi czołgami przekraczamy "psychologiczną granicę". - Dziś wiele krajów wysyła czołgi, które są najdroższym i najmocniejszym sprzętem jeżdżącym, jaki powstał, więc trzeba szukać następnych kroków i nie cofać się przed Rosją - zaznaczył.

Stwierdził, że wyobraża sobie scenariusz, według którego koalicja państw przekazuje Ukrainie samoloty F-16. - Jako pierwsi powiedzieli o tym Holendrzy, to było bardzo znaczące. Holandia od pewnego momentu bardzo jednoznacznie się zachowuje w sprawach Ukrainy - komentował. - Kwestią czasu jest tutaj decyzja o samolotach - stwierdził.

- My nie możemy tej wojny przegrać, Ukraina nie może tej wojny przegrać. Stawką jest to, czy Zachód, wartości demokracji, gospodarka rynkowa, wszystko, w co wierzymy, wygra, czy ustąpi przed brutalną siłą, kłamstwem i zbrodniami - podkreślał.

Atak Rosji na Ukrainę [2023] Antyputinowski mural przy rosyjskiej ambasadzie w Rydze | PAP/EPA/TOMS KALNINS Zniszczenia w Siewiersku w obwodzie donieckim | OLEG PETRASYUK/PAP/EPA Zniszczony budynek po rosyjskim ataku w najbardziej ostrzeliwanej dzielnicy mieszkalnej zwanej Sewernaja Sałtiwka w Charkowie | PAP/Mykola Kalyeniak Zniszczony budynek po rosyjskim ataku w najbardziej ostrzeliwanej dzielnicy mieszkalnej zwanej Sewernaja Sałtiwka w Charkowie | PAP/Mykola Kalyeniak Evelina i pies Umka schronili się w piwnicy bloku w Łymanie. Tymczasowo mieszkają tam z matką, babcią i czwórką sąsiadów | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Graffiti w Kijowie przedstawiające ukraińskiego żołnierza wystrzeliwującego przeciwpancerny pocisk kierowany z napisem "Jeden cel" | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Uczestnicy protestu w Brukseli domagają się decyzji Niemiec w sprawie Leopardów | PAP/EPA/OLIVIER HOSLET Zniszczenia we wsi Drobyszewe w obwodzie donieckim | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Lubow mieszkała na samej górze jednego z budynków w Łymanie. Jej mieszkanie zostało zniszczone w kwietniu 2022 roku. Kobieta mieszkała w piwnicy bloku przez 273 dni | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Zniszczenia we wsi Szandryhołowe w obwodzie donieckim | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Charles Michel i Wołodymyr Zełenski w Kijowie | president.gov.ua Bachmut | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Bachmut broni się przed rosyjską agresją | OLEG PETRASYUK/PAP/EPA Zniszczenia w Bachmucie | OLEG PETRASYUK/PAP/EPA Ukraińscy żołnierze pod Bachmutem | OLEG PETRASYUK/PAP/EPA Spotkanie grupy kontaktowej ds. wsparcia Ukrainy w bazie w Ramstein | PAP/EPA/RONALD WITTEK Ukraińska flaga w Bachmucie | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Kijów | PAP/Vladyslav Musiienko Zniszczenia w Bachmucie | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Zniszczenia w Bachmucie | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Zniszczenia w Bachmucie | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Zniszczenia w Bachmucie | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Mężczyzna sprzedający buty w Bachmucie | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Siły ukraińskie w obwodzie donieckim | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Zniszczenia w Bachmucie | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Kreml w ruinie na instalacji stylizowanej na znaczek pocztowy w Kijowie | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Zniszczony budynek po rosyjskim ataku w najbardziej ostrzeliwanej dzielnicy mieszkalnej zwanej Severnaya Saltivka w Charkowie | PAP/Mykola Kalyeniak Zniszczony budynek po rosyjskim ataku w dzielnicy mieszkalnej Severnaya Saltivka w Charkowie | PAP/Mykola Kalyeniak Skutki rosyjskiego ataku na Dniepr | PAP/EPA/OLEG PERTASYUK Ratownicy przeszukują gruzy bloku w Dnieprze | PAP/EPA/OLEG PERTASYUK Rosyjski atak na Dniepr | PAP/EPA/STR Mieszkańcy Kijowa schronili się podczas alarmu w metrze | PAP/Viacheslav Ratynskyi Rosyjska rakieta uderzyła w blok w mieście Dniepr | PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE Rosyjskie wojsko pod Sołedarem | RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/PAP/EPA Zniszczony budynek mieszkalny na jednym z osiedli w Mikołajowie | PAP/Leszek Szymański Zniszczenia w Mikołajowie po rosyjskim ataku rakietowym | Leszek Szymański/PAP/EPA Ukraińscy żołnierze w pobliżu Sołedaru | East News/Associated Press Osiedle w Bachmucie patrolowane przez ukraińskich żołnierzy | PAP/EPA/MYKOLA TYMCHENKO Pogrążony w ciemnościach Kijów | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Budynek mieszkalny w Mikołajowie zniszczony po uderzeniu rosyjskiej rakiety | PAP/Leszek Szymański Walki o Sołedar w obwodzie donieckim | FORUM Zniszczenia w Mikołajowie po rosyjskim ataku rakietowym | Leszek Szymański/PAP/EPA Walki o Sołedar w obwodzie donieckim | FORUM Zniszczenia w Kuryłówce w obwodzie winnickim | PAP/Eugene Titov Kijów | SERGEY DOLZHENKO/PAP/EPA Budynek mieszkalny w Wołczańsku w obwodzie charkowskim | PAP/Mykola Kalyeniak Siły ukraińskie w okolicy Bachmutu | PAP/EPA/GEORGE IVANCHENKO Zniszczony budynek mieszkalny w Krzywym Rogu | PAP/Leszek Szymański Dziury na ulicy po wybuchu rosyjskiej rakiety, która trafiła w budynek mieszkalny w Krzywym Rogu | PAP/Leszek Szymański Zniszczenia w miejscowości Basztanka w obwodzie mikołajowskim | Leszek Szymański/PAP/EPA Kijów | EPA/OLEG PETRASYUK Ukraińskie wojska w Bachmucie | PAP/EPA/GEORGE IVANCHENKO Ulice Odessy po zmroku. Przez przerwy w dostawach prądu oraz konieczność oszczędzania energii elektrycznej nie działa miejskie oświetlenie | PAP/Leszek Szymański Skutki ataku na koszary w Makiejewce w Donbasie. Zdjęcie satelitarne z 2 stycznia | Reuters/Planet Labs PBC Zniszczenia powstałe w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w Kijowie | PAP/Vladyslav Musiienko Skutki rosyjskiego ataku rakietowego w Kijowie | PAP/Viktor Kovalchuk Skutki rosyjskiego ataku rakietowego w Kijowie | PAP/Viktor Kovalchuk Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy w pobliżu frontu w obwodzie donieckim | PAP/Eugene Titov Reporterka i operatorka południowokoreańskiego nadawcy SBS relacjonują wydarzenia w Kijowie | PAP/Viktor Kovalchuk Skutki rosyjskiego ataku rakietowego w Kijowie | PAP/Viktor Kovalchuk

CAŁA ROZMOWA Z TOMASZEM SIEMONIAKIEM JEST DOSTĘPNA W TVN24 GO:

Tomasz Siemoniak, Dominika Lasota i prof. Zbigniew Karaczun w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akw/dap

Źródło: TVN24