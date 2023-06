Sukces zbiórki na leczenie małej Lenki, rodzice dziękują za wsparcie. "Dla nas to oznacza wielką nadzieję"

Zbiórka internetowa na leczenie cierpiącej na rzadką chorobę genetyczną małej Lenki osiągnęła sukces i przekroczyła milion złotych. - Dla nas to oznacza wielką nadzieję i to, że możemy ze spokojem lecieć do Stanów Zjednoczonych i rozpocząć terapię - powiedziała w rozmowie z TVN24 pani Ania, mama dwulatki. - To jest ogromna radość. Chciałabym podziękować wszystkim za to, że się nam udało - dodała.

Dwuletniej Lence choroba odbiera mowę i sprawność. Dziewczynka cierpi na zespół Retta, czyli rzadką chorobę genetyczną, która dotyka wyłącznie dziewczynki. Choć choroba jest nieuleczalna, to w Stanach Zjednoczonych dopuszczono do stosowania lek spowalniający jej rozwój i Lenka może być pierwszym dzieckiem w Polsce, które go otrzyma. W nocy z niedzieli na poniedziałek zbiórka internetowa na jej leczenie przekroczyła milion złotych.

Dwuletnia Lenka poleci na leczenie do USA TVN24

O sukcesie zbiórki w rozmowie z reporterem TVN24 Tomaszem Mildynem mówiła Anna Szczepańska, mama Lenki. - To jest ogromna radość. Chciałabym podziękować wszystkim za to, że się nam udało. Za odzew na ostatni materiał w TVN. Bardzo dziękujemy, że mamy ten milion - podkreślała.

- Dla nas to oznacza wielką nadzieję i to, że możemy jechać ze spokojem do USA i rozpocząć tę terapię. Wiemy, że to nie jest jeszcze koniec, bo na razie mamy uzbierane pieniądze na pierwszy rok leczenia, ale możemy już je zacząć, to jest najważniejsze - zaznaczyła.

Pani Ania w rozmowie z reporterem TVN24 Tomaszem Mildynem TVN24

Mama Lenki przekazała, że wylatują do Stanów Zjednoczonych już w najbliższy piątek 23 czerwca. - Natomiast kurację zaczynamy we wtorek 27 czerwca w klinice w Houston - opowiadała.

- Wiemy, że jest już kilka dziewczynek, które też chcą iść w nasze ślady i rozpocząć tę terapię w Polsce. Lecimy, jeszcze nie wiemy, na jak długo, a potem chcemy leczenie kontynuować w Polsce - podsumowała.

Rodzice dwuletniej Lenki o sukcesie zbiórki na leczenie córki TVN24

Tata Lenki zaprezentował na zdjęciach "drużynę Lenki", która liczy blisko stu osób. - Ostatnio nie mogliśmy zmieścić się na jednej fotografii. Wszystkim bardzo dziękujemy - powiedział. - To były ogromne emocje przy tej zbiórce, ogromne - dodała pani Ania.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp/kg

Źródło: TVN24