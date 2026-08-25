Leniwy poseł. Ranking polityków, na czele nazwiska z PiS i Konfederacji

3418 nieusprawiedliwionych nieobecności na sejmowych głosowaniach Marcina Romanowskiego to liczba, która z posła PiS czyni rekordzistę w zestawieniu "leniwych posłów". Polityk ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości od początku kadencji uczestniczył w niespełna 15 procentach głosowań. Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, prezentuje zestawienie dziesięciu posłów z największą liczbą nieusprawiedliwionych głosowań. Przodują w nim politycy wybrani z list PiS i Konfederacji.Artykuł dostępny w subskrypcji
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"News Michalskiego" można oglądać na żywo we wtorki i czwartki o godzinie 9 w TVN24+ oraz jako wideo na żądanie.
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