Nowe lektury i zasady nauczania niektórych przedmiotów. Minister Czarnek podpisał rozporządzenia

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego minister edukacji Przemysław Czarnek podpisał kilka rozporządzeń dotyczących nauki w szkołach. Już od września poszerzy się m.in. lista lektur, a lekcje wychowania do życia w rodzinie będą mogły odbywać się o dowolnej porze.

W poniedziałek 16 sierpnia biuro prasowe resortu edukacji i nauki poinformowało, że minister Czarnek podpisał szereg dokumentów, które będą obowiązywać już od 1 września. Najważniejsze zawarte w nich kwestie to zmiany w wykazie lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca, a także sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Lektury szkolne, czyli co przeczytają dzieci

O zmianie listy lektur Czarnek zaczął mówić jesienią ubiegłego roku, tuż po objęciu sterów w ministerstwie edukacji. Nową listę do konsultacji skierował jednak dopiero w czerwcu. Zaproponował, by młodzież nie czytała już wierszy Marcina Świetlickiego, bo "myśli zawarte w utworach nie reprezentują wartości, które wpisane zostały w podstawie programowej". Ku zaskoczeniu części nauczycieli - i samego autora - z listy znikła też popularna książka Rafała Kosika o przygodach trójki przyjaciół Felixa, Neta i Niki. W projekcie są za to teksty o Janie Pawle II i aż pięć pozycji Zofii Kossak-Szczuckiej oraz "Raport Witolda" Pileckiego.

Zmieniony wykaz lektur będzie obowiązywał od 1 września na wszystkich etapach kształcenia. Ostateczne zmiany dotyczą głównie lektur uzupełniających.

Z listy lektur do klas I-III ministerstwo usunęło książki: "Zaczarowana zagroda" (Alina Centkiewiczowa i Czesław Centkiewicz,), "Oto jest Kasia" (Mira Jaworczakowa), "Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?" (Leszek Kołakowski) oraz "Sposób na Elfa" (Marcin Pałasz). Dołożono za to, jako propozycje do wspólnego czytania: "Wścibscy" (Dorota Gellner), "Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie" (Julita Grodek), "Psie troski, czyli o wielkiej przyjaźni na cztery łapy i dwa serca" (Tom Justyniarski), "Lilek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły" (Piotr Kordyasz), "Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata" (Zofia Kossak-Szczucka), "Piaskowy Wilk" (Åsa Lind) oraz "Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych" (Aleksandra i Daniel Mizielińscy).

W klasach 4-6 dzieci nie będą już czytać "Winnetou" Karola Maya, a wspomniana książka Kosika została przeniesiona z listy lektur obowiązkowych do uzupełniających. Do tej drugie listy dodano szereg tytułów: "Pinokio" (Carlo Collodi), "Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu" (John Flanagan), "Rzeka" (Emilia Kiereś), "Toposy i Lupus" (Zofia Kossak-Szczucka), "Klechdy sezamowe" (Bolesław Leśmian), "Kubuś Puchatek" (Alan Aleksander Milne), "Tecumseh" (Longin Jan Okoń), "Słoń Birara" (Ferdynand Antoni Ossendowski), "Czerwona kartka dla Sprężyny" (Jacek Podsiadło), "Posłaniec króla" (Louis de Wohl).

A co młodzież?

W klasach 7-8 nastolatkowie nie będą już czytać książki Nancy H. Kleinbaum "Stowarzyszenie Umarłych Poetów", która dotąd znajdowała się na liście lektur obowiązkowych. Na tej liście znajdą się za to: Lloyd Cassel Douglas - "Wielki Rybak", Zofia Kossak-Szczucka - "Bursztyny" (wybrane opowiadanie), André Frossard - "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II", Bolesław Prus "Placówka", Henryk Sienkiewicz - "Sąd Ozyrysa", Nicolas Sparks - "Jesienna miłość".

Na tej liście będzie też Melchior Wańkowicz i jego "Ziele na kraterze", którego fragmenty były dotąd lekturą obowiązkową. Za to fragmentu "Przekroczyć próg nadziei" Jana Pawła II zostały przeniesione z wykazu lektur uzupełniających w szkołach podstawowych do wykazu lektur uzupełniających, ale w zakresie rozszerzonym w liceach ogólnokształcących i technikach.

Licealiści nie będą już czytać obowiązkowo wierszy Marcina Świetlickiego, a ci, którzy wybrali język polski na poziomie rozszerzonym, nie będą już obawiać następujących pozycji: Jan Parandowski - "Mitologia, część II Rzym', François Villon - "Wielki testament" , Piotr Skarga - "Żywoty świętych".

W szkołach ponadpodstawowych do listy lektur uzupełniających minister dopisał aż 10 pozycji: "Kronika Książąt Polskich" w opracowaniu Jerzego Wojtczak-Szyszkowskiego, Juliusz Słowacki - "Listy do Matki" (fragmenty), Henryk Sienkiewicz - "Listy z podróży do Ameryki "(fragmenty), Stefan Żeromski - "Ludzie bezdomni", wybór wierszy Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego, Witold Pilecki - "Raport Witolda", Wiesław Kielar - "Anus mundi", Zofia Kossak-Szczucka - "Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919", wybrane opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, a także John Ronald Reuel Tolkien i jego "Władca pierścieni. Drużyna pierścienia".

Na poziomie rozszerzonym wśród lektur uzupełniających znajdą się dodatkowo: Zofia Kossak-Szczucka - "Błogosławiona wina", Ferdynand Antoni Ossendowski - "Mocni ludzie; Ludzie, zwierzęta, bogowie", Krystyna Lubieniecka-Baraniak - "Gdy brat staje się katem", Jan Paweł II - "Przekroczyć próg nadziei" (fragmenty), "Tryptyk rzymski", "Pamięć i tożsamość" (fragmenty), "Fides et ratio" (fragmenty), Karol Wojtyła - "Przed sklepem jubilera", Stefan Wyszyński - "Zapiski więzienne" oraz Paweł Zuchniewicz - "Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim".

WDŻ na dowolnej lekcji

Zmianą obowiązującą od 1 września będzie też sposób organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie (WDŻ). Do tej pory trzeba było te lekcje (dodatkowe i dla chętnych - to rodzice decydują, czy dzieci biorą w nich udział) organizować na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Zmiana nie nakłada obligatoryjnego obowiązku innego planowania rozkładu lekcji, ale jak twierdzi ministerstwo "pozwoli dyrektorowi planować je w najbardziej optymalny sposób".

Choć jeszcze w kwietniu Czarnek zapowiedział, że "wychowanie do życia w rodzinie będzie priorytetem w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022", to na razie nic się w sprawie nauczania tego przedmiotu nie zmieniło.

Historia tańca na życzenie ministra kultury

Minister podpisał też rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Zmiana tego rozporządzenia była potrzebna, ponieważ została utworzona podstawa programowa przedmiotu historia tańca, jako jednego z przedmiotów, które mogą być realizowane w liceach ogólnokształcących i technikach w zakresie rozszerzonym. Szkoły będą mogły uwzględnić w planie nauczania zajęcia z tego przedmiotu od roku szkolnego 2023/2024.

Zmiana w tym zakresie zarówno w podstawie programowej, jak i ramowych planach nauczania została wprowadzana na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

