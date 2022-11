Sprzedaż leków. Apteki złożą się na inspekcję farmaceutyczną. Stacje benzynowe bez dodatkowych opłat

W uzasadnieniu projektu czytamy m.in., że jest to "wprowadzenie do polskiego porządku prawnego modelu współfinansowania nadzoru nad wytwarzaniem, importem, obrotem i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi oraz nad wytwarzaniem, importem i dystrybucją substancji czynnych przez uczestników rynku farmaceutycznego". Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych, nowelizacja ma zostać przyjęta przez rząd jeszcze w tym roku.

Kolejna danina przy szalejącej inflacji

- To dodatkowy podatek, nakładany na aptekarzy w bardzo trudnym momencie – przy szybującej inflacji . Mogłoby się wydawać, że apteki, punkty apteczne i hurtownie, jako miejsca zabezpieczające bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, powinny być chronione przez państwo tak, by miały szansę się utrzymać – mówi Olga Sierpniowska, farmaceutka, kierownik apteki w Szczebrzeszynie. - Z jednej strony rząd obejmuje apteki tarczą energetyczną dla podmiotów wrażliwych, niezbędnych z punktu widzenia państwa, a z drugiej nakłada na nie dodatkową opłatę. To niezrozumiałe.

Również samorząd aptekarski uważa, że nowe opłaty dla podmiotów podlegających obowiązkowemu wpisowi do rejestrów inspekcji farmaceutycznej to niepotrzebne dociążanie aptek.

- Już dziś za zezwolenie na prowadzenie apteki trzeba zapłacić 15 050 zł, a na prowadzenie punktu aptecznego 1800 zł. Przeniesienie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki kosztuje 3010 zł, a punktu aptecznego 1800 zł. To znaczy, że jeśli nastąpi konieczność wprowadzenia zmiany w zezwoleniu, bo zmieni się nazwa ulicy, przy której stoi apteka lub punkt apteczny, ich właściciel - farmaceuta - musi zapłacić inspekcji kilka tysięcy złotych. Skoro już dziś farmaceuci obciążani są tak dużymi opłatami, to czemu ma służyć wprowadzanie kolejnej? - pyta wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków.

Wzmocnić kontrolę kosztem aptekarzy

- Oczywiście, należy wzmocnić inspekcję farmaceutyczną i zwiększyć liczbę inspektorów. Dlaczego jednak robić to kosztem farmaceutów, którzy prowadzą apteki indywidualne. Dla nich dodatkowe obciążenie w postaci 500 zł to duży wydatek. Zwłaszcza że urzędowa marża na leki refundowane jest symboliczna - zauważa Marek Tomków, były wojewódzki inspektor farmaceutyczny w Opolu.

Farmaceuci: Pieniądze są gdzie indziej

Naczelna Rada Aptekarska już na etapie konsultacji wewnętrznych projektu nowelizacji proponowała, by opłatą obciążyć podmioty, które handlują wyłącznie lekami nierefundowanymi (lekami OTC - over the counter, nie na receptę). - Według odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na jedną z tegorocznych interpelacji poselskich, w Polsce jest 400 tysięcy takich podmiotów - stacji benzynowych, supermarketów czy kiosków. To tam kontrola inspekcji może być bardziej potrzebna niż w aptece, gdzie leki przechowywane są zgodnie z przepisami - zauważa Tomków.