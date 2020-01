W tym szpitalu pracuje 40 lekarzy spoza Unii, głównie z Białorusi. "Bardzo fajny projekt"

W Polsce coraz częściej na oddziałach pracują lekarze ze Wschodu. Zanim jednak uzyskają prawo do samodzielnej praktyki, muszą poświęcić kilka lat i sporo pieniędzy. Rząd chce te trudną drogę skrócić, ale łatwo miał nie będzie, bo sprzeciwiają się temu polscy medycy. Materiał "Polski i Świata".

Anastazja i Oleg Dagajewowie, małżeństwo z białoruskiego Grodna, do Siedlec przyjechali prawie rok temu. Anastazja jest specjalistą pediatrą. - Ja pracuję od 2002 roku. Zaczynałem pracować jako chirurg, potem zrobiłem specjalizację na neurochirurgii – mówi Oleg.

Oboje już nostryfikowali dyplom, czyli udało im się doprowadzić do uznania białoruskiego dyplomu za równoważny z polskim. Teraz odbywają 13-miesięczny staż, jak każdy absolwent medycyny. Przed nimi jeszcze egzamin lekarski i wieloletnia specjalizacja w polskim systemie.

Prezes szpitala Marcin Kulicki wyjaśnia, że to jego pomysł na rozwiązanie problemu dramatycznych braków kadrowych. - Widoki na rozwiązanie tego problemu są niewielkie. My z racji swojego położenia blisko granicy opracowaliśmy bardzo fajny projekt, który - jak się okazało - spełnia oczekiwania i drugiej strony – mówi Kulicki.

Lekarze tuż po przyjeździe zajmują stanowiska asystentów medycznych. To ich czas na adaptację, zanim nostryfikują dyplom, co nie jest proste, a za egzamin trzeba zapłacić 3200 złotych.

Już niedługo prawo może bardziej sprzyjać inicjatywom podobnym do siedleckiej. Kilka dni temu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Teraz projekt trafi do parlamentu, może wejść w życie wiosną tego roku.

Wyjaśnia, że prawo to będzie ograniczone do konkretnego podmiotu leczniczego i na okres nie dłuższy niż pięć lat. W ciągu tych pięciu lat lekarz byłby zobowiązany do nostryfikacji dyplomu.