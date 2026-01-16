Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Najpierw trafiają w ręce dzieci, później do brzuszków. Lekarze pokazują "gablotę grozy"

Lekarze przestrzegają i proszą rodziców o więcej uwagi
Lekarze pokazują "gabloty grozy". Interwencje podejmowane nie tylko wobec maluchów
Źródło: TVN24
Każdy rodzic wie, że wystarczy chwila nieuwagi, żeby najróżniejsze przedmioty trafiły najpierw w ręce dziecka, później do jego buzi, a na koniec do żołądka. To może mieć bardzo poważne konsekwencje - gama rzeczy, które dzieci potrafią połknąć, jest naprawdę szeroka. Lekarze w Katowicach stworzyli nawet "gablotę grozy". Materiał magazynu "Polska i Świat".

Do ust dzieci trafiają najczęściej baterie, monety, magnesy i magnetyczne kulki - te ostatnie są bardzo lubiane przez dzieci. Przez lekarzy - już mniej. Wiszą w "gablocie grozy" Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach.

Joanna Reguła, pielęgniarka ośrodka opowiada, w jakich okolicznościach chłopiec połknął słuchawkę bezprzewodową, którą podał mu tata. - Chłopczyk, myśląc, że to tabletka, od razu to połknął - dodała Joanna Reguła.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

Rodzice zazwyczaj mówią, że to była chwila nieuwagi, że dzieci potrafią zrobić rzeczy, które w ogóle nie wydawały się możliwe, a mogą być dla zdrowia i życia bardzo niebezpieczne.

- Mieliśmy też przypadek dziewczynki, która nie chodziła, nie miała jeszcze ukończonego roku i na czworaka dopełzła do pralki, wyjęła kapsułkę, przegryzła ją i połknęła zawartość - opowiada dr n. med. Monika Kałużna-Czyż, koordynatorka pracowni endoskopii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.

4,5-letnia dziewczynka połknęła kulki magnetyczne, w szpitalu musieli usunąć jej część jelita
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

4,5-letnia dziewczynka połknęła kulki magnetyczne, w szpitalu musieli usunąć jej część jelita

Katowice

Kiedy zwrócić się o pomoc do szpitala

W szczecińskim szpitalu "Zdroje" gastroenterolodzy też mają swoją kolekcję "skarbów", mniej lub bardziej wartościowych. - Czasem jest to biżuteria mamy, czasem biżuteria dziecka - mówi gastroenterolożka dr Aneta Gębala z placówki.

- W naszym rejonie stworzyliśmy nawet na te potrzeby specjalne dyżury endoskopowe, które sprawują dwa szpitale i dzięki temu dzieci mają całodobowy dostęp do takich interwencji endoskopowych - dodaje.

Specjaliści podkreślają, że niezależnie od tego, co dziecko połknęło, do szpitala należy z nim jechać, jeśli czuje ból, chrząka czy nieprawidłowo przełyka ślinę. Z kolei nawet przy braku objawów, natychmiast szukamy pomocy, jeśli dziecko połknęło długie ciało obce, na przykład patyczek do lizaka albo kawałek szkła.

Lekarze przestrzegają i proszą rodziców o więcej uwagi
Lekarze przestrzegają i proszą rodziców o więcej uwagi
Źródło: TVN24

Również należy zwrócić się o pomoc, gdy chodzi o baterię albo magnetyczne kulki. - Bateria jest bardzo groźna w przełyku i wymaga praktycznie natychmiastowego usunięcia, w ciągu od dwóch, do maksymalnie czterech godzin. A najlepiej od razu, jest to tylko możliwe - stwierdza dr Aneta Gębala.

Bateria może doprowadzić do przebicia przełyku, a połknięcie kilku czy kilkunastu kulek magnetycznych to ryzyko uszkodzenia jelita. Pacjent Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi połknął ich aż 12. - Złapały się tymi siłami magnetycznymi jedna przez drugą i na koniec stworzyły obejmę. Niestety to dziecko musiało być operowane - opowiada pediatra i gastrolożka prof. Elżbieta Czkwianianc.

Czterolatek połknął psychotropy. Przedszkolanki oskarżone
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czterolatek połknął psychotropy. Przedszkolanki oskarżone

Wrocław

Interwencje nie tylko w przypadku małych dzieci

Najczęściej pacjenci to dzieci poniżej 6. roku życia, chociaż zdarzają się też nastolatki. - Mieliśmy taką sytuację, że był to nastoletni chłopiec, który połknął e-papierosa. Był w domu, palił tego e-papierosa i nagle do pokoju weszła mama, on się wystraszył i w odruchu za mocno się zaciągnął i go połknął - mówi dr n. med. Monika Kałużna-Czyż.

Lekarze próbowali usunąć urządzenie z przewodu pokarmowego mało inwazyjną metodą endoskopową, ale niestety się to nie udało. Chłopiec musiał trafić na blok operacyjny, gdzie przekazano go w ręce zespołu chirurgicznego.

Pielęgniarka Joanna Reguła opowiada o przypadku, w którym młoda dziewczyna połknęła klucz. - Chłopak stwierdził, że chce z nią zerwać, a ona była tak zakochana, że zamknęła drzwi od wewnątrz, połknęła klucz i nie chciała wypuścić go z pokoju - mówi.

Lekarze pokazują te przedmioty nie bez powodu - przestrzegają i proszą rodziców o więcej uwagi. Swoją kolekcję połkniętych przedmiotów na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy chce wystawić Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Prof. Elżbieta Czkwianianc wyjaśnia, że ze względu na to, iż WOŚP w tym roku gra dla gastroenterologii dziecięcej, to placówka chciała wystawić na aukcję coś nietypowego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Anna Wilczyńska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Ochrona zdrowiadzieciPolska i Świat
Czytaj także:
Xi Jinping
Chiny reagują na porozumienie handlowe Waszyngtonu z Tajpej
BIZNES
Emmanuel Macron na spotkaniu z żołnierzami w Istres
Macron żartuje ze swojego "oka tygrysa"
Świat
Zderzenie autobusu z tramwajem w Pabianicach
Autobus zderzył się z tramwajem
Pabianice
Andrzej Domański
Deficyt mniejszy niż zakładano. Ubiegły rok ze "sporym zapasem"
BIZNES
Tragedia w Chełmnie
Nie żyje matka i troje dzieci. Śledztwo prokuratury
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Wyjątkowe gratulacje tuż po skoku. "Nie każdemu się zdarza"
EUROSPORT
Ashley St. Clair
Matka dziecka Elona Muska pozywa xAI. Chodzi o seksualne deepfake’i wygenerowane przez Groka
BIZNES
Ryoyu Kobayashi
Ale huknął Kobayashi! Niemal wszyscy Polacy z awansem
EUROSPORT
ijany i agresywny kierowca quada zatrzymany
Pomógł kierowcy po kolizji, później wezwał policję
Wrocław
imageTitle
Kwalifikacje w Sapporo. Wyniki i relacja
RELACJA
Starcie mrozu i ciepła nad Polską
Syberyjski wyż zwycięży. Do kiedy potrwa tęgi mróz
METEO
Karol Nawrocki uczestniczący w XVIII pielgrzymce kibiców na Jasną Górę
"To spotkanie komentuje się samo"
Polska
imageTitle
Fenomen długowieczności. Noriaki Kasai z kolejnym rekordem
EUROSPORT
Stolica planuje budowę farmy wiatrowej (zdj. ilustracyjne)
Sąd po raz kolejny uchylił decyzję Trumpa. Norwegowie mogą stawiać wiatraki
BIZNES
imageTitle
Szokowała na korcie, szokuje w studiu. Znów odniosła się do Świątek
EUROSPORT
akta-sprawy-sad-16
Zginął w niejasnych okolicznościach, jego majątek przejął były gangster. Decyzja prokuratury
Trójmiasto
Patrycja Kotecka
Prokurator krajowy o żonie Ziobry. "Z niemałym zdziwieniem usłyszałem..."
Polska
Student UW zbudował igloo
Student Uniwersytetu Warszawskiego zbudował "śnieżną mikrokawalerkę"
WARSZAWA
Dariusz Korneluk
Działania obrońców Ziobry "miały za zadanie jedno"
Polska
Dach hali zawalił się pod ciężarem zalegającego śniegu
Dach zawalił się pod ciężarem śniegu
Olsztyn
Iga Świątek
"To mi daje energię". Iga Świątek przed Australian Open
EUROSPORT
Zimowa aura przyczyniła się do potężnego karambolu na autostradzie w stanie Nowy Jork
Atak zimy w stanie Nowy Jork. Potężny karambol na autostradzie
METEO
Nieudane wybory w Polsce 2050
Dymisja szefa komisji wyborczej, dzisiaj ważne spotkanie. Co dalej z wyborami?
Polska
Jun Suk Jeol
Były prezydent skazany
Świat
Chełmno. Miejsce śmierci matki i trójki dzieci wskutek zatrucia tlenkiem węgla
Nie było z nimi kontaktu od kilku dni. Znaleźli ciała matki i trójki dzieci
Chełmno
portfel, pieniądze
Dalsze obniżki stóp procentowych? Członek RPP: coraz bardziej oczywiste
BIZNES
Nie zatrzymał się do kontroli. Okazało się, że jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa
Wyrzucił z auta sejf z gotówką
WARSZAWA
47 min
Izraelski atak na Liban
Co łączy Harveya Weinsteina, Beatę Szydło i meksykańskie kartele? "Zaczynasz z grubej rury"
Czas przyszły
Donald Trump
Trump: rozpoczynamy drugi etap planu
Świat
imageTitle
Sam przeciw czterem. Akcja roku?
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica