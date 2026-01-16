Lekarze pokazują "gabloty grozy". Interwencje podejmowane nie tylko wobec maluchów Źródło: TVN24

Do ust dzieci trafiają najczęściej baterie, monety, magnesy i magnetyczne kulki - te ostatnie są bardzo lubiane przez dzieci. Przez lekarzy - już mniej. Wiszą w "gablocie grozy" Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach.

Joanna Reguła, pielęgniarka ośrodka opowiada, w jakich okolicznościach chłopiec połknął słuchawkę bezprzewodową, którą podał mu tata. - Chłopczyk, myśląc, że to tabletka, od razu to połknął - dodała Joanna Reguła.

Rodzice zazwyczaj mówią, że to była chwila nieuwagi, że dzieci potrafią zrobić rzeczy, które w ogóle nie wydawały się możliwe, a mogą być dla zdrowia i życia bardzo niebezpieczne.

- Mieliśmy też przypadek dziewczynki, która nie chodziła, nie miała jeszcze ukończonego roku i na czworaka dopełzła do pralki, wyjęła kapsułkę, przegryzła ją i połknęła zawartość - opowiada dr n. med. Monika Kałużna-Czyż, koordynatorka pracowni endoskopii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.

Kiedy zwrócić się o pomoc do szpitala

W szczecińskim szpitalu "Zdroje" gastroenterolodzy też mają swoją kolekcję "skarbów", mniej lub bardziej wartościowych. - Czasem jest to biżuteria mamy, czasem biżuteria dziecka - mówi gastroenterolożka dr Aneta Gębala z placówki.

- W naszym rejonie stworzyliśmy nawet na te potrzeby specjalne dyżury endoskopowe, które sprawują dwa szpitale i dzięki temu dzieci mają całodobowy dostęp do takich interwencji endoskopowych - dodaje.

Specjaliści podkreślają, że niezależnie od tego, co dziecko połknęło, do szpitala należy z nim jechać, jeśli czuje ból, chrząka czy nieprawidłowo przełyka ślinę. Z kolei nawet przy braku objawów, natychmiast szukamy pomocy, jeśli dziecko połknęło długie ciało obce, na przykład patyczek do lizaka albo kawałek szkła.

Również należy zwrócić się o pomoc, gdy chodzi o baterię albo magnetyczne kulki. - Bateria jest bardzo groźna w przełyku i wymaga praktycznie natychmiastowego usunięcia, w ciągu od dwóch, do maksymalnie czterech godzin. A najlepiej od razu, jest to tylko możliwe - stwierdza dr Aneta Gębala.

Bateria może doprowadzić do przebicia przełyku, a połknięcie kilku czy kilkunastu kulek magnetycznych to ryzyko uszkodzenia jelita. Pacjent Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi połknął ich aż 12. - Złapały się tymi siłami magnetycznymi jedna przez drugą i na koniec stworzyły obejmę. Niestety to dziecko musiało być operowane - opowiada pediatra i gastrolożka prof. Elżbieta Czkwianianc.

Interwencje nie tylko w przypadku małych dzieci

Najczęściej pacjenci to dzieci poniżej 6. roku życia, chociaż zdarzają się też nastolatki. - Mieliśmy taką sytuację, że był to nastoletni chłopiec, który połknął e-papierosa. Był w domu, palił tego e-papierosa i nagle do pokoju weszła mama, on się wystraszył i w odruchu za mocno się zaciągnął i go połknął - mówi dr n. med. Monika Kałużna-Czyż.

Lekarze próbowali usunąć urządzenie z przewodu pokarmowego mało inwazyjną metodą endoskopową, ale niestety się to nie udało. Chłopiec musiał trafić na blok operacyjny, gdzie przekazano go w ręce zespołu chirurgicznego.

Pielęgniarka Joanna Reguła opowiada o przypadku, w którym młoda dziewczyna połknęła klucz. - Chłopak stwierdził, że chce z nią zerwać, a ona była tak zakochana, że zamknęła drzwi od wewnątrz, połknęła klucz i nie chciała wypuścić go z pokoju - mówi.

Lekarze pokazują te przedmioty nie bez powodu - przestrzegają i proszą rodziców o więcej uwagi. Swoją kolekcję połkniętych przedmiotów na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy chce wystawić Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Prof. Elżbieta Czkwianianc wyjaśnia, że ze względu na to, iż WOŚP w tym roku gra dla gastroenterologii dziecięcej, to placówka chciała wystawić na aukcję coś nietypowego.

