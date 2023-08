"Pacjenci błagali o uśmierzenie bólu, rozkładaliśmy ręce". Lekarze o problemach z wystawianiem recept

Pacjent ma raka, podczas wizyty prosi o przepisanie leków przeciwbólowych, ale wychodzi z gabinetu z niczym. - Tak to wyglądało w całej Polsce po tym, jak chaotycznie i bez przygotowania wprowadzono wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe - mówi dr Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej. Resort zdrowia przyznaje, że problem był, ale uważa, że lekarski samorząd przesadza w pokazywaniu jego faktycznej skali.

- Nie kwestionujemy zasadności wprowadzenia zmian. Problem w tym, jak je wprowadzono. Utrudniło nam to pracę i - co gorsza - uderzyło w naszych pacjentów - podkreśla dr Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.

W środę z całego kraju do lekarskiego samorządu napływały i dalej napływają informacje, że lekarze nie mogą wykonywać swojej pracy. Dlaczego? Od środy przepisanie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje wymaga, by lekarz wykorzystał jedną z trzech dróg.

Jak mówi dr Kosikowski, pierwsza wymaga, żeby pacjent udzielił lekarzowi dostępu do swojego Internetowego Konta Pacjenta. W nim lekarz ma sprawdzić historię choroby, stosowanych metod leczenia i dopiero wtedy wystawić e-receptę. Druga metoda - jak tłumaczy lekarz, stosowana w przypadku braku dostępu do IKP - wymaga od medyka samodzielnego przeprowadzenia wywiadu, podczas którego musi zdobyć wiedzę dotyczącą historii leczenia i leków branych przez chorego. Dopiero wtedy może wystawić elektroniczną receptę.

Błąd systemu

Lekarski samorząd był alarmowany o tym, że pierwsza droga była o tyle problematyczna, że - z powodów technicznych - nie można było wystawić recepty pomimo faktu, że chory przekazał lekarzowi dostęp do swojego IKP.

- To miała być najszybsza i najmniej problematyczna droga. Wymagała co prawda pewnej wiedzy od chorego, który musiał być świadomy, że ma IKP i musiał mieć przy sobie telefon komórkowy. Niestety, pomimo przebycia tej drogi, e-recepty i tak nie udawało się wystawić - opowiada dr Kosikowski.

Co zatem z drogą trzecią, związaną z wystawieniem recepty papierowej? - Niestety, tutaj pojawił się problem po stronie podmiotów medycznych, które po prostu nie były przygotowane na paraliż systemu i nie miały papierowych recept. Warto podkreślić, że trzecia metoda była niedostępna dla telekonsultacji - wyjaśnia rzecznik NIL.

"Zamieszanie uderzyło w pacjentów"

Zdaniem dr Jakuba Kosikowskiego, zmiany wprowadzono w sposób "chaotyczny". - Wprowadzono zmiany bez niezbędnych szkoleń, bez odpowiednich informacji dla lekarzy. Przyniosło to zamieszanie, które uderzyło w pacjentów - podkreśla.

- Na liście substancji objętych ograniczeniami tramadolu nie było. Teraz okazało się, że jednak jest wśród specyfików, których nie można przepisywać na starych zasadach. To po prostu kompromitacja i dowód na to, jak niechlujnie wprowadzono zmiany. Skończyło się tak, że pacjenci błagali o uśmierzenie bólu, a my rozkładaliśmy ręce - opisuje lekarz.