Lekarz z Poznania wykonywał zabiegi chirurgiczne bez uprawnień. Eksperci apelują do pacjentów o ostrożność

Klinika medycyny estetycznej kusiła niskimi cenami. Zabiegi chirurgii plastycznej miał wykonywać lekarz, ale okazało się, że nie był chirurgiem. - Nie miał stosownych uprawnień do wykonywania tego typu procedur medycznych. Dodatkowo pomieszczenia, w których to się odbywało nie spełniały wymogów sanitarnych – mówi kom. Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Właściciele kliniki mają dozory policyjne. Lekarz dodatkowo także zakaz wykonywania zawodu. Grozi mu do trzech lat więzienia. Jego pracodawcom - do pięciu lat.

Rośnie liczba zabiegów medycyny estetycznej

Rosnąca moda na korektę wyglądu sprawia, że powstaje coraz więcej miejsc, w których wykonywane są tego typu zabiegi. Rynek z każdym rokiem rośnie o 20 procent. Większy popyt to też większe pole do nieprawidłowości.

Zabiegi wykonują między innymi kosmetyczki. - To jest zupełnie nie do przyjęcia. Jest to niestety niesformalizowane wykształcenie w Polsce - stwierdza wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej dr Maciej Kuczyński.

Nie ma specjalizacji z zakresu medycy estetycznej. To oznacza, że każdy lekarz może wykonywać zabiegi estetyczne, ale to teoria - jeśli lekarz wykonuje zabieg chirurgiczny, musi mieć stosowną wiedzę z zakresu chirurgii.

Eksperci zalecają ostrożność przy wyborze kliniki i lekarza

Asymetria twarzy, czy krzywe usta to wszystko nic w porównaniu z zagrożeniem życia i zdrowia. - Może dojść do działań niepożądanych związanych z zatkaniem naczynia tętniczego. Może dojść do utraty widzenia. Mieliśmy już taki przypadek niestety w Polsce, a medycyna estetyczna to także chirurgia i wtedy wchodzimy na zupełnie inny poziom niebezpieczeństwa - podkreśla dr Ambroziak.