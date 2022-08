Leki w upale zmieniają właściwości. Jak je przechowywać, by nie narazić zdrowia

Nie wystawiaj leków na działanie promieni słonecznych

Dlatego Dolnośląska Izba Aptekarska zaleca, by nie zostawiać leków na parapecie lub w okolicach okien. - Najlepiej trzymać je w szafkach, w pomieszczeniach, które są najchłodniejsze w mieszkaniu. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach i według zaleceń farmaceutów. Część leków wymaga umieszczenia w lodówce, a tam najlepiej trzymać je na środkowej półce - nie na drzwiczkach, gdzie przy otwieraniu dochodzi do największych wahań temperatur - tłumaczy Marcin Repelewicz.

Farmaceuta podkreśla, że leków nie powinno się zostawiać także w samochodzie. - I to nawet na chwilę. I nigdzie - ani na desce rozdzielczej, ani na fotelu, ani nawet w schowku. W upalne dni na parkingu słońce potrafi w kilkanaście minut podnieść temperaturę w zamkniętym samochodzie do nawet powyżej 60 stopni Celsjusza – ostrzega farmaceuta.

Nie zostawiaj leków w samochodzie ani w luku bagażowym samolotu

- Najważniejsze jest, by przestrzegać zaleceń producenta - podkreśla profesor Marcin Czech. - Na ulotce dołączonej do każdego leku są wskazówki dotyczące przechowywania. Jeśli produkt leczniczy wymaga przechowywania w temperaturze 4-8 stopni, należy przechowywać go w lodówce. Jeśli w temperaturze pokojowej – w szafce. Nie bez znaczenia są zalecenia dotyczące przechowywania w ciemnym miejscu – chodzi o to, by światło, głównie słoneczne, nie zmieniło właściwości leku – tłumaczy profesor Czech. I dodaje, że białka takie jak stosowana w leczeniu cukrzycy insulina w zbyt wysokich temperaturach się ścinają. - Dlatego leki, które wymagają trzymania w lodówce, powinno się przewozić w torbach termoizolacyjnych albo w lodówkach turystycznych - zastrzega.