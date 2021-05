Niedzielski: Żaden lek nie został wycofany z listy refundacji. Nikt nie miał świadomości, że taka będzie interpretacja

Jak dodał, "nikt nie miał świadomości, że będzie to tak interpretowane". - Mówimy o leku, który jest dopuszczony, który jest i będzie stosowany. Zostało zmienione jedno jego zalecenie dotyczące przerzutów do mózgu - poinformował.

- Chodziło tutaj o brak badań dotyczących skuteczności stosowania tej terapii, więc to zostało zweryfikowane. A jeżeli pojawia taka potrzeba, byłaby gdziekolwiek rozpoczęta terapia, kiedy jest nowotwór piersi, są przerzuty do mózgu i byłaby taka konieczność kliniczna (stosowania leku - red.), to my absolutnie się na to zgodzimy - mówił Niedzielski.