Chłopiec został zaatakowany przez dzika w Legnicy. Trafił do szpitala, jest w ciężkim stanie

Dzik zaatakował w Legnicy sześcioletniego chłopca. Dziecko trafiło do wrocławskiego szpitala, a jego stan jest ciężki. Zwierzę pozostaje na wolności, a miasto zaapelowało do mieszkańców o pomoc w jego znalezieniu. W sobotę zwołano zaś Zespół Zarządzania Kryzysowego. "Omówiliśmy możliwe scenariusze naszego działania, które mogą zmniejszyć populację tych zwierząt w okolicach miasta" – przekazał Sławomir Masojć, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.

Miasto Legnica opublikowało na Facebooku komunikat, w którym przekazano, że w piątek "na ogródkach działkowych w okolicach ulicy Poznańskiej doszło do ataku dzika na 6-letniego chłopca". "Chłopiec został przetransportowany do wrocławskiego szpitala. Jego stan jest ciężki" - czytamy.

Zwołano Zespół Zarządzania Kryzysowego

Jak czytamy w komunikacie, "w przeszłości były między innymi prowadzone akcje odstrzału sanitarnego oraz odławiania zwierząt i przenoszenia ich do specjalnych azyli". "Odłowiono ok. 100 dzików. Koszty z tym związane pokrył Urząd Miasta w Legnicy. Kłopotem jest też to, że nadal jesteśmy w strefie ASF (Afrykański pomór Świń) i nie ma możliwości przemieszania dzików. Służby apelują także o to, aby nie dokarmiać dzików oraz budować zamykane zasieki na śmieci" - napisano.