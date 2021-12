Podawała się za lekarza, wystawiała zaświadczenia o zdolności do pracy. 21-latka z zarzutami

Nie miała wykształcenia medycznego, miała za to podrobioną pieczątkę jednej z przychodni. 21-letnia kobieta z powiatu legnickiego (woj. dolnośląskie) przyjmowała pacjentów, przeprowadzała badania i wystawiała zaświadczenia o zdolności do pracy. Pokrzywdzeni byli kierowani do "gabinetu" przez firmę, która rzekomo rekrutowała do pracy. Podejrzanej grozi do ośmiu lat więzienia.

Sprawa od września tego roku była badana przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy (woj. dolnośląskie). Aspirant sztabowy Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskiej policji przekazuje, że na jednym z portali ogłoszeniowych zamieszczono informację o poszukiwaniu pracowników z różnym wykształceniem na różne stanowiska.

- Zgłaszające się osoby zapraszano do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której wręczano im skierowania na badania lekarskie - relacjonuje Kaleta.

Badanie i opłata

Zainteresowani podjęciem pracy byli potem "badani" przez 21-letnią kobietę, która - jak podkreśla policja - nie miała wykształcenia medycznego.

- Kobieta pobierała opłaty za badanie i wydanie zaświadczenia o zdolności do pracy. 21-latka posługiwała się podrobioną pieczątką z nazwą istniejącej przychodni, co sprawiało, że nie wzbudzała żadnych podejrzeń - opowiada policjantka.

Nieświadomi pokrzywdzeni, po otrzymaniu zaświadczenia, próbowali nawiązać kontakt z firmą. Bezskutecznie. Proceder wyszedł na jaw, kiedy jedna z oszukanych osób opowiedziała funkcjonariuszom o swoich podejrzeniach.

Zarzuty i apel policji

Policjanci zebrali materiał dowodowy, na podstawie którego 21-latka usłyszała pięć zarzutów dokonania oszustwa. Kobiecie grozi do ośmiu lat więzienia.

- Apelujemy do osób, które w ostatnim czasie zostały oszukane właśnie w taki sam sposób, o zgłaszanie się do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i kontakt z funkcjonariuszem prowadzącym sprawę pod numerem 47 874 15 89 - mówi Kaleta.

Sprawę pod nadzorem prokuratury badają policjanci z Legnicy

