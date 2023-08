Jak rozpoznać legionellozę? Niepokojące objawy i kiedy warto zrobić test

Testy na obecność legionelli. Kiedy zrobić?

Czy zatem powinniśmy zgłosić się do lekarza od razu po tym, jak zaczniemy kaszleć lub zauważymy u siebie lekko podniesioną temperaturę? - Ważne są okoliczności wystąpienia tych objawów. Jeśli pojawiają się np. u osoby, która wróciła właśnie z pobytu w klimatyzowanym hotelu, albo u kogoś, kto sam ma w domu klimatyzację, powinny one zwrócić uwagę lekarza i pacjenta w kierunku zakażenia nietypowym drobnoustrojem. A takim drobnoustrojem jest właśnie bakteria legionelli - tłumaczy profesor.

W przypadku podejrzenia zakażenia legionellą wskazane jest wykonanie testu. Jak podkreśla na swojej stronie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie, "ze względu na to, że pałeczki bakterii legionella namnażają się wewnątrz makrofagów, trudno jest je wychwycić w próbkach materiału klinicznego. Najczęściej diagnostyka legionellozowego zapalenia płuc wykorzystuje popłuczyny oskrzelowe, popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelowe bądź bioptaty tkanki płucnej, co sprawia, że materiałem do pobrania jest plwocina. Czułość takich testów waha się na poziomie od 20 do 80 proc.".