Królik padł w szopce bożonarodzeniowej. Prokuratura ma wyniki sekcji zwierzęcia

To nie odmrożenie było przyczyną śmierci królika z bożonarodzeniowej szopki w Łęczycy (woj. łódzkie). Sekcja wykazała, że zwierzę padło w wyniku wylewu krwi do mózgoczaszki. Została wykonana na zlecenie śledczych, którzy prowadzą postępowanie w sprawie znęcania się nad zwierzętami.

- W wyniku sekcji stwierdzono, że przyczyną śmierci zwierzęcia była niewydolność krążeniowo-oddechowa, do której mógł przyczynić się wylew krwi do mózgoczaszki. Mógł on być konsekwencją urazu, ale mógł on mieć też inne nieustalone podłoże - przekazał Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej.