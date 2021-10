Zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z busem. Zginął na miejscu

czytaj dalej

Sędzia Beata Morawiec, prezes Stowarzyszenia Sędziów "Themis", odniosła się w poniedziałek w TVN24 do planowanych zmian w sądownictwie zapowiedzianych przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Jeżeli dojdzie rzeczywiście do takiej ogromnej reformy strukturalnej w wymiarze sprawiedliwości, to przez najbliższe dwa lata obywatel nie będzie miał prawa do sądu. Przecież to nie są zmiany polegające na tym, że sędzia przesiądzie się z pokoju do pokoju - oceniła.