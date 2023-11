Wałęsa: to początek zwycięstwa, wrócimy w spokojniejszym czasie do wszystkich spraw, które przegrałem

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał w czwartek wyrok w sprawie "Wałęsa przeciwko Polsce" na korzyść byłego prezydenta Lecha Wałęsy, przyznając mu odszkodowanie 30 tysięcy euro. Trybunał orzekł przy tym o wadliwości polskiego systemu sądownictwa i nakazał Polsce zmianę przepisów, by doprowadzić do naprawy wymiaru sprawiedliwości.

Wałęsa: to początek zwycięstwa

- Jestem zadowolony, że sprawy wchodzą na właściwy tryb postępowania, że prawda zaczyna zwyciężać. Ale to jest początek zwycięstwa, dlatego że wrócimy w spokojniejszym czasie do wszystkich spraw, które przegrałem i wszyscy ci ludzie, którzy robili mi te sprawy, muszą odpowiedzieć za nie i odpowiedzą w swoim czasie, spokojnie - zapowiedział.

Pytany, jak odniesie się do oceny Trybunału, który orzekł przy okazji o wadliwości polskiego systemu sądownictwa, Wałęsa odparł, że "dlatego występował do Trybunału, bo zgadza się z tą oceną". - Więc ocena jest właściwa, tylko teraz trzeba zacząć to naprawiać, a wszystkich tych, którzy połamali to, pokrzywili, narazili Polskę na różnego typu straty, trzeba przywołać do porządku - podsumował.