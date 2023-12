Lech Wałęsa w szpitalu. Były prezydent ma COVID-19

Lech Wałęsa trafił do szpitala z powodu zakażenia koronawirusem, o czym poinformował na Facebooku. Od kilku dni przebywał w Ustce (województwo pomorskie). To już drugi raz, kiedy były prezydent choruje na COVID-19. Jak powiedział jego sekretarz, Wałęsa "przechodzi to ciężko".

"Jest pod bardzo dobrą opieką"

Lech Wałęsa w tym roku skończył 80 lat

- Rozważam, czy bez Nobla można by było grać i zwyciężać. Według mnie nie. W tamtym czasie opadaliśmy z sił. Ten nasz żaglowiec tracił moc i to był wiatr w żagle polskie. Elektryków jest dużo na świecie, ale elektryka noblisty to chyba nie. Nobel podziękował mi za ten trud, za zwycięstwo, a jednocześnie zachęcił, by kontynuować to dzieło i doprowadzić do skończenia z komunizmem - w dniu swoich urodzin mówił Lech Wałęsa.