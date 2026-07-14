Polska Lech Wałęsa spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Peterem Magyarem Oprac. Adam Styczek |

Lech Wałęsa. Konferencja ESH 2026 w Gdańsku Źródło wideo: Kontakt24 / Internauta Źródło zdj. gł.: Facebook/Lech Wałęsa

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Lech Wałęsa brał w poniedziałek udział w konferencji "Budapest Energy and Security Talks", gdzie miał przemówienie inauguracyjne w panelu poświęconym 70. rocznicy rewolucji węgierskiej przeciwko reżimowi komunistycznemu w 1956 r.

Były prezydent opublikował na Facebooku zdjęcia ze spotkania z Magyarem.

Tego samego dnia węgierski parlament przyjął podczas głosowania poprawkę do konstytucji, która ma na celu usunięcie prezydenta Sulyoka, powołanego jeszcze przez poprzedni parlament pod kontrolą byłego premiera Viktora Orbana.

Kolejne spotkanie Wałęsy z Magyarem

Magyar spotkał się w maju z Wałęsą w Gdańsku podczas swojego pobytu w Polsce. Wcześniej, zapowiadając spotkanie z węgierskim premierem, Wałęsa przyznał, że zawiódł się na Orbanie, któremu kiedyś bardzo pomagał.

"W 1989 i 2023 roku Polacy powiedzieli dokładnie to samo, co Węgrzy kilka tygodni temu: wolność zawsze wygrywa" - napisał w maju na X Donald Tusk, publikując wspólne zdjęcie z Magyarem i Wałęsą.

In 1989 and 2023, Poles said the exact same thing Hungarians did a few weeks ago: freedom always wins. pic.twitter.com/4N68aPj1Ia — Donald Tusk (@donaldtusk) May 20, 2026 Rozwiń Źródło: X

W kwietniu Partia Szacunku i Wolności (Tisza) premiera Magyara zwyciężyła w wyborach parlamentarnych, odsuwając po 16 latach rządów od władzy Fidesz. W węgierskim parlamencie Tisza ma konstytucyjną większość - 141 ze 199 deputowanych.

Peter Magyar i Lech Wałęsa Źródło zdjęcia: Facebook/Lech Wałęsa