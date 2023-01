Lech Wałęsa: postanowiłem wycofać swoje sympatyzowanie z PO. W związku z głosowaniem w Sejmie

Lech Wałęsa poinformował, że kończy z "sympatyzowaniem" z Platformą Obywatelską. Jak wyjaśnił, ma to związek z głosowaniem klubu KO w sprawie zmian zapisów w ustawie o sądownictwie.

Do głosowania w Sejmie odniósł się były prezydent Lech Wałęsa . Ocenił, że głosowanie posłów KO "otworzyło drogę PiS-owi do środków unijnych, mimo łamania konstytucji i zasad demokracji". Wobec tego, jak dodał, "postanowił wycofać swoje sympatyzowanie" z Platformą Obywatelską.

Założenia projektu były negocjowane podczas rozmów ministra ds. Unii Europejskiej Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli. Sejm miał zająć się projektem w grudniu ubiegłego roku, ale został on zdjęty z porządku obrad. Wcześniej prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie uczestniczył w przygotowaniu projektu ani go z nim nie konsultowano. Zapowiedział, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny ani nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować.