Wałęsa o spotkaniu z Muskiem: są to jakieś spekulacje

Lech Wałęsa nie spotka się z Elonem Muskiem

"W odniesieniu do medialnych informacji na temat mojego spotkania z Panem Elonem Muskiem, informuję, że nie były prowadzone żadne oficjalne rozmowy w tej sprawie. Są to jakieś spekulacje medialne" - pisze w mediach społecznościowych Lech Wałęsa. Jak dodaje, został zaproszony przez EJA (Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie) na uroczystości w Krakowie, w których udział bierze również Pan Elon Musk. Jednak "ze względu na potrzebę rehabilitacji po COVID-19" nie będzie mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Właściciela Tesli zaprosił jednak, by ten odwiedził go w Gdańsku. "Pana Elona Muska serdecznie pozdrawiam i jeśli będzie taka wola i wpłynie takie zapytanie, to oczywiście zapraszam do Gdańska w każdym dogodnym dla obu stron terminie" - napisał Lech Wałęsa.