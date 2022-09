Rocznica Porozumień Sierpniowych bez Lecha Wałęsy. "Powinien był być. Niezależnie od tego, jak jest skrzywdzony"

Niezabitowska: próby wygumkowania Wałęsy doprowadziły do tego, że rozgoryczył się

- I ten wspaniały symbol, który był właściwie skarbem narodowym - przy wszystkich zastrzeżeniach, bo my możemy go wewnętrznie krytykować, ale w sposób lojalny i prawdziwy, a nie tendencyjny - został zaprzepaszczony, a sam Lech doprowadzony do tego, że nie bierze udziału w czymś, w czym był zawsze - dodała. Jak oceniła, "to bardzo przykre".

Profesor Śpiewak: im bardziej jest skrzywdzony, tym bardziej jego obecność jest tam niezbędna

Według niego "oczywiście rację ma jego żona Danuta Wałęsowa, która mówiła wtedy w jego imieniu, ale rozumiem, że mówiła to własnym głosem, że właściwie mamy do czynienia z rodzajem komunizmu, że to jest podobne do komunizmu, ta nawała, która się dzieje z PiS-em". - Rozumiem to w tym wypadku bardzo jednoznacznie, to znaczy: ten sam mechanizm pracy z historią, wyrzuca się z przeszłości tych ludzi, te zdarzenia, te idee, które są niewygodne dla obecnej władzy - dodał.