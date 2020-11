Kołakowski odchodzi z klubu PiS i partii. "Będę posłem niezrzeszonym"

Powody odejścia

"Koleżanki i koledzy podjęli swoje stanowisko"

Kołakowski został także zapytany, czy zawiódł się na kolegach, bo początkowo mówiono, że być może powstanie nowe koło, do czego potrzeba co najmniej trzech posłów. - To jest autonomiczna decyzja każdego posła. Ma wolną wolę, może głosować tak, jak dyktuje jemu sumienie - odpowiedział. - Koleżanki i koledzy podjęli swoje stanowisko, zostało to zauważone, ale sytuacja na dzisiaj jest taka, że zostali przywróceni do Prawa i Sprawiedliwości i niech pracują na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, jak również na rzecz Rzeczypospolitej - mówił. Na pytanie, czy jest zaskoczony, że najgłośniej odejściem groził były szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, a teraz zostaje w klubie Prawa i Sprawiedliwości i sugeruje, że prezes PiS Jarosław Kaczyński "został wpuszczony w maliny, bo nie wiedział o konsekwencjach 'piątki dla zwierząt'", Kołakowski odpowiedział, że to jest pytanie do Ardanowskiego i to jest jego autonomiczna decyzja.