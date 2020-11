Lech Kołakowski: odchodzę z PiS

- Dziś odchodzę z PiS. Nie jesteśmy uciekinierami, jesteśmy bohaterami. To grupa kilku osób. Rozmawiamy o nazwie koła – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Lech Kołakowski. Jak zaznaczył, "piątka dla zwierząt to bubel prawny". - Ona przelała czarę goryczy – dodał.

"Jeżeli dojdzie do rejestracji koła, prawdopodobnie PiS utraci większość sejmową"

Kołakowski był pytany, czy w grupie osób, które także planują odejście z PiS, jest między innymi były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. - Prowadzimy rozmowy - podkreślił. - Zapraszamy innych parlamentarzystów do wejścia do koła - dodał. Dopytywany o to, ilu posłów może odejść z partii w najbliższym czasie, Kołakowski stwierdził, że "w tej chwili jest to kilka osób, a być może to będzie liczba sięgająca klubu parlamentarnego". - To jest sprawa otwarta. Pozostajemy otwarci - zadeklarował.