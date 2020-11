"Przyszła chwila refleksji u władz PiS". Kołakowski komentuje przywrócenie praw 13 posłom

Podjęto tę decyzję ze względu na zagrożenie, jakie mogło być spowodowane decyzjami koleżanek czy kolegów spośród zawieszonych. To efekt mojego porannego oświadczenia - tak o przywróceniu w prawach członka partii 13 z 15 zawieszonych we wrześniu posłów Prawa i Sprawiedliwości mówił we wtorek poseł Lech Kołakowski. Wcześniej tego dnia ogłosił, że odchodzi z PiS. Odpowiadał też na pytanie, jakie będą kolejne decyzje tych parlamentarzystów.

We wtorek rano Kołakowski oświadczył w radiu RMF FM, że odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości, a powodem jego decyzji jest sprawa noweli ustawy o ochronie zwierząt, którą nazwał "bublem prawnym". Zapowiedział powstanie w Sejmie koła poselskiego. - Jest to grupa kilku osób. Rozmawiamy o nazwie koła - dodał. O możliwości stworzenia w Sejmie koła mówił jakiś czas temu również były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski - inny z zawieszonych we wrześniu w prawach członka PiS posłów. By powstało koło sejmowe, potrzeba minimum trzech posłów.