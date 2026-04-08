Lech K. i biznes na Kościół. "Uruchomiłem 2,5 tysiąca spółek zwolnionych z podatków"

Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
Lech K. podający się za biskupa jednego z Kościołów
Źródło: TVN24+
"Biskup" jednego z założonych w ostatnich latach Kościołów jeździł po Polsce z prezentacjami dla przedsiębiorców. Mamy nagrania z tych spotkań. Dzięki znajomości przepisów i darowi przekonywania rozkręcił imponujący system, który pozwalał omijać podatki i wyciągać miliony złotych z państwowego Funduszu Kościelnego.Artykuł dostępny w subskrypcji

Przedsiębiorca nr 1: - Przy okazji jednego spotkania biznesowego powiedziano nam, że przyjedzie jakiś biskup, który zaproponuje nam pewne rozwiązania. I na tym spotkaniu poznałem pana Lecha K.

Przedsiębiorca nr 2: - Przedstawił się jako biskup, tak do tej pory mam go zapisanego w telefonie. Bardzo inteligentny człowiek. Prawo kościelne, paragrafy, zasób wiedzy, on to wszystko miał w jednym palcu. Opowiadał tak, jakby pan Pana Boga słuchał. Miał dar przekonywania ludzi, każdy mu wierzył.

Przedsiębiorca nr 3: - Zapotrzebowanie na jego usługi było ogromne. Powiedział mi, że on otworzył około 70 kościelnych spółek. Im dłużej to trwało, tym za spółkę chciał więcej. Najpierw kilka tysięcy złotych, kiedy ja dołączyłem, musiałem zapłacić 20 tysięcy. Potem słyszałem o kwotach idących w miliony. Pieniądze wokół tego były naprawdę duże.

Dary z Chin, czysty zysk i kościelni oszuści. "Wspaniałe przepisy dla przestępców"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

PremieraDary z Chin, czysty zysk i kościelni oszuści. "Wspaniałe przepisy dla przestępców"

Zespół autorów
Olga OrzechowskaSebastian KlauzińskiAnna Sobolewska

W podobny sposób o Lechu K. opowiadało nam kilkunastu przedsiębiorców. Poza działalnością kościelną niewiele o nim wiadomo. Ma 51 lat, z dwóch zdjęć, które znajdujemy w internecie, patrzy na nas postawny mężczyzna z fryzurą na jeża i siwą, dłuższą brodą prosto od barbera. Z internetowej kwerendy wynika, że w przeszłości handlował sprzętem muzycznym i książkami, organizował też w Szczecinie casting dla modelek.

W historii Lecha K. fakty zawsze mieszają się z fikcją. Przedstawiał się, jako biskup, ale w rzeczywistości był przełożonym szczecińskiej gminy wyznaniowej zarejestrowanego w 2021 roku Kościoła Naturalnego. Dużo bardziej od spraw duchowych interesowało go jednak robienie pieniędzy. Dzięki znajomości przywilejów finansowych dla Kościołów rozkręcił imponujący system służący omijaniu podatków i wyciąganiu milionów z państwowego Funduszu Kościelnego.

Dzisiaj Lech K. siedzi w areszcie. Usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy.

Dotarliśmy do nagrań ze spotkań Lecha K. z przedsiębiorcami. Pochodzą z czasu, kiedy jego kościelny biznes kwitł w najlepsze. Zapisy rozmów są szokujące. Pokazują, że w polskim prawie do dzisiaj funkcjonują przepisy, które dają rejestrowanym bez większego trudu Kościołom i związkom wyznaniowym narzędzia do ogromnych nadużyć finansowych. Lech K. reklamował te narzędzia przedsiębiorcom niczym akwizytor sprzedający garnki na prezentacji.

Czytaj także:
imageTitle
Faworyt gospodarzy potrącony przez samochód lekarza
EUROSPORT
Donald Trump
Co po pięciu tygodniach wojny osiągnął Trump
Świat
Za kierownicą siedział 17-latek
Najpierw uderzył w słup, potem w inny samochód. 17-latek nie miał prawa jazdy
Kraków
shutterstock_2044480022
Trzecie takie losowanie z rzędu. Padła główna wygrana w Eurojackpot
BIZNES
Zdjęcie powierzchni Księżyca wykonane przez załogę statku Orion
Astronauci wracają do domu. Mają wsparcie z Polski
METEO
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
USA "pomogą rozładować ruch". Zapowiedź w sprawie cieśniny
BIZNES
Proirański billboard w Teheranie
Świat reaguje. "Liczymy na taką stanowczość wobec Moskwy"
RELACJA
Syn znalazł ciało matki (zdjęcie ilustracyjne)
Syn znalazł ciało matki. Policja zatrzymała córkę
Lublin
Adam Bodnar
Bodnar: termin "niezwłocznie" już minął
Polska
Nagi student z Zimbabwe spacerował nocą po toruńskim moście
Nagi student z Zimbabwe spacerował nocą po moście
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
"Barcelona nie zapomniała". Chce rewanżu na Atletico
EUROSPORT
W samochodzie podejrzanego znaleziono pistolet na kulki
Pokłócił się z właścicielem baru. Wyciągnął pistolet na kulki
WARSZAWA
Donald Trump
"Ta wojna nie była niezbędna, a spowodowała cały szereg komplikacji"
Polska
złotówka shutterstock_1189131880
Złoty reaguje na zawieszenie broni
BIZNES
imageTitle
Kibic leżał na trasie wyścigu. Szybka reakcja lidera
EUROSPORT
Osuwisko w miejscowości Petacciato we Włoszech
Osuwisko sparaliżowało włoskie wybrzeże
METEO
Parking przy ulicy Leszno 32, z którego nie mogą korzystać mieszkańcy, którzy nie są członkami stowarzyszenia
Parking przy bloku tylko dla członków stowarzyszenia
Alicja Glinianowicz
ropa naftowa baryłka paliwo
Gwałtowna reakcja rynku po ogłoszeniu Trumpa
BIZNES
imageTitle
"Będzie potrzebny cud". Hiszpania kłania się Bayernowi
EUROSPORT
Donald Trump
Trump ogłosił zawieszenie broni
Świat
Podejrzani o włamanie zatrzymani
Przecięli kłódki i łańcuchy. Ich łupem padły rowery i hulajnogi
WARSZAWA
imageTitle
Anglia się cieszy. Wyjątkowo cenne zwycięstwo Arsenalu
EUROSPORT
Orlen, paliwo, stacja
Ceny paliw w środę. Tyle kosztują
BIZNES
neuer
"Spektakularny". 40-latek zatrzymał Real
EUROSPORT
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
"Powinni je odeskortować" do lasu. Zabraniają tego europejskie przepisy
Polska
Shelly Kittleson
Amerykańska dziennikarka uwolniona. Ale jest warunek
Świat
Radość w Iranie po ogłoszeniu zawieszenia broni
Groźba "końca cywilizacji", interwencja Pakistanu i nagły zwrot
PODSUMOWANIE
Deszcz ze śniegiem
Lokalnie popada śnieg z deszczem, może zagrzmieć
METEO
imageTitle
Piłkarskie szachy w Lizbonie. Arsenal zaskoczył w końcówce
EUROSPORT
imageTitle
Widowisko w Madrycie. Bayern zrobił krok w stronę półfinału
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica