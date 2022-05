Syn nie żyje, ojciec w ciężkim stanie w szpitalu. Poszukiwany operator betoniarki sam zgłosił się na policję

czytaj dalej

Rosyjskie służby zatrzymały Ilję Farbera, oskarżonego o podpalenie kilku punktów poboru do wojska w Rosji. Władze wszczęły śledztwo, w wyniku którego Farber może zostać skazany na pięć lat pozbawienia wolności. Jak podaje BBC News, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę doszło do co najmniej 17 ataków na wojskowe punkty rekrutacyjne w różnych regionach Rosji.