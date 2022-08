Donald Tusk czyta regulamin korzystania z ławki. "Przepis prezesa Kaczyńskiego na Polskę"

czytaj dalej

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już 189 dni. Rosyjski niezależny portal The Insider napisał, że "półroczna wojna Rosji doprowadziła nie tylko do kolosalnych strat wśród żołnierzy, ale także do ogromnego marnotrawstwa broni i sprzętu wojskowego". "Pocisków kierowanych jest już bardzo mało, a do końca roku skończą się pociski artyleryjskie i pojazdy opancerzone" - podał The Insider. Ukraiński ekspert do spraw wojskowych Mychajło Żyrochow, mówiąc o walkach w obwodzie chersońskim, stwierdził, że "ukraińska strategia to wypychanie wroga". - To jak sytuacja z zapędzonym do kąta szczurem, któremu trzeba dać drogę wyjścia - ocenił. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.