Co się dzieje z "patriotycznymi ławeczkami"? Senator dostał odpowiedź

Krzysztof Brejza opublikował w mediach społecznościowych odpowiedź z Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie "patriotycznych ławeczek" w kształcie konturów Polski, które na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku stanęły w kilku polskich miastach. Senator Koalicji Obywatelskiej, powołując się na odpowiedź z BGK, napisał, że "zdemontowane 'ławeczki' złożono w magazynie agencji reklamowej", a bank wydał na nie dwa miliony złotych.

Chodzi o biało-czerwone konstrukcje w kształcie konturów Polski i skryte w ich wnętrzu ławki, na których można było usiąść, pod warunkiem, że nie łamało się zawierającego 15 punktów regulaminu. Pod koniec listopada "patriotyczne ławeczki" zniknęły.

To właśnie BGK był odpowiedzialny za ustawienie konstrukcji. Jak można było przeczytać w oświadczeniu banku wydanym pod koniec sierpnia, instalacja stanowiła "element akcji informacyjno-promocyjnej poświęconej inwestycjom, których realizację wspomaga BGK".

Pytania do BGK

"Odpowiedź BGK ws. losów instalacji, które stały 3 miesiące, a 2 mln kosztowały: - zdemontowane "ławeczki" złożono w magazynie agencji reklamowej - BGK wydał 2 miliony, a właścicielem konstrukcji jest … Agencja HH" - czytamy we wpisie senatora Brejzy.

Odpowiedź, którą w poniedziałek opublikował senator Brejza, to następstwo jego interwencji z początku stycznia. Zwrócił się wówczas do BGK z pytaniami między innymi o to, gdzie składowane są zdemontowane elementy ławeczek, czy jakiekolwiek elementy instalacji zostały już zutylizowane, kto jest właścicielem zdemontowanych części oraz kto był autorem ławeczek i kto nadzorował realizację tego projektu ze strony BGK lub ewentualnie KPRM.

Celem "jak najlepsze przysłużenie się lokalnej społeczności"

Przedstawicielka BGK napisała w odpowiedzi, że "elementy zdemontowanych instalacji tzw. 'ławeczek' są przechowywane w magazynach agencji Hackett Hamilton (dalej: Agencja HH)".

Dodała także, że "od początku założeniem kampanii było przekazanie elementów konstrukcji po ich zdemontowaniu określonym podmiotom, tak aby mogły zostać ponownie wykorzystane w przestrzeni publicznej".

"BGK uczestniczy w ustaleniu sposobu finalnego zagospodarowania elementów zdemontowanych instalacji. Prace w tym zakresie w ciągu dalszym trwają, a ich celem jest jak najlepsze przysłużenie się lokalnej społeczności np. ławki i inne drewniane elementy zostały już przekazane do ponownego wykorzystania, a ustalenia co do ponownego wykorzystania pozostałych elementów są w toku" - czytamy w dalszej części odpowiedzi.

"Właścicielem instalacji wykorzystywanych w kampanii jest Agencja HH, przy czym od początku jednym z założeń kampanii ustalonym z BGK było przekazanie elementów konstrukcji po ich zdemontowaniu określonym podmiotom, tak, aby mogły zostać ponownie zagospodarowane w przestrzeni publicznej" - napisano.

Senator Brejza już wcześniej pytał się o "ławeczki"

To nie pierwsza interwencja senatora Brejzy w sprawie "ławeczek". Wcześniej skierował pismo do Banku Gospodarstwa Krajowego we wrześniu 2022 roku i w tym samym miesiącu otrzymał odpowiedź.

W dokumencie można było przeczytać - jak już informowano wcześniej w komunikacie - że "instalacje są częścią akcji reklamowej, która promuje Polskę i polskie inwestycje wspierane przez BGH na terenie całego kraju". Bank informował też wówczas, że "koszt wyprodukowania jednej instalacji to 100 tys. zł netto". Przekazano, że "projekt przygotowała i wykonała działająca na zlecenie BGK agencja Hackett Hamilton, wyłoniona do obsługi reklamowej banku w postępowaniu przetargowym w lutym 2022 r.".

"Wyprodukowano 16 instalacji, po jednej w każdym województwie" – czytamy w odpowiedzi dla Brejzy. Dodano też, że "utrzymaniem instalacji w należytym stanie technicznym oraz autorem regulaminu korzystania z instalacji jest wykonawca zlecenia".

Ile kosztowały łącznie "ławeczki"?

Łączny koszt netto "ławeczek" to - jak wynika z informacji uzyskanych przez Brezję - 1,6 miliona złotych. Senator podał we wpisie, że kwota brutto za każdą ławkę wyniosła 123 tysiące złotych. Z tego wynika, że kwota brutto wszystkich instalacji to 1 968 000 złotych.

